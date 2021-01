Si vous utilisez souvent Instagram, vous devez connaître toutes ces fonctions.

Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Instagram

Il ne fait aucun doute que les réseaux sociaux occupent de nombreuses heures de notre journée, à tel point que de nombreuses personnes sont accros aux smartphones à cause d’eux.

Cependant nous ne nierons pas qu’ils peuvent être très utiles non seulement pour partager avec nos abonnés toutes nos pensées, expériences ou photographies que nous prenons, mais aussi pour faire connaître notre entreprise, juste pour donner quelques exemples.

De tous les réseaux sociaux, Instagram est peut-être le plus populaire aujourd’hui. Ce réseau social a de nombreuses utilisations et bien que son fonctionnement soit vraiment simple, en tirer le meilleur parti demande de nombreuses heures de pratique.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer quelques fonctions Instagram que de nombreux utilisateurs ne connaissent pas et que vous devez honnêtement essayer car ils peuvent être vraiment intéressants lors de l’utilisation du réseau social.

Annuler l’envoi de messages

En plus de pouvoir partager nos photographies, Instagram vous permet également d’envoyer des chats à nos connaissances ou à d’autres utilisateurs comme s’il s’agissait d’une application de messagerie instantanée. Pour tout cela, il est possible qu’à un moment donné, nous ayons regretté quelque chose que nous avons dit ou que nous ayons simplement la mauvaise conversation.

Heureusement, Instagram nous permet de supprimer des messages d’un chat. Il suffit d’appuyer et de maintenir ce que nous voulons supprimer et de sélectionner “Annuler la livraison”. Cela fera disparaître le chat et notre contact verra que nous avons supprimé une partie de la conversation.

Limiter le temps d’utilisation de l’application

C’est entrer sur Instagram et le temps passe vite. Heures et heures de visionnage de photos, d’histoires et de contenu. Ce n’est pas un problème en temps opportun, mais lorsque vous passez chaque jour des heures et des heures à l’intérieur d’Instagram … c’est déjà à s’inquiéter.

Par chance l’application elle-même a une fonctionnalité qui sert à nous avertir de quitter le mobile et commençons à faire d’autres choses utiles.

Il suffit de saisir notre profil, cliquez sur le menu trois lignes, cliquez sur Votre activité, Heure et Horaire rappel quotidien.

Regardez les publications que nous avons aimées

Dans un réseau social comme Instagram, la chose la plus normale est que nous consultons – et nous ne sommes intéressés que par – les likes que nous avons reçus. C’est aussi simple que de cliquer sur le cœur en haut de l’application où nous verrons toutes nos notifications reçues rapidement et facilement.

Mais, Et si nous voulons voir les likes que nous avons donnés à d’autres contacts? Eh bien, cela peut également être fait bien que l’option soit un peu plus cachée.

Encore une fois, nous entrerons dans le profil, nous cliquons à nouveau sur les trois lignes, Paramètres, Compte et Publications que vous avez aimé.

Restreindre les utilisateurs sans les bloquer

Vous aimeriez souvent bloquer des utilisateurs sur Instagram, mais vous ne pouvez pas “. C’est le cas de votre patron, de votre belle-mère ou d’une connaissance que vous n’aimez pas beaucoup mais qui prendrait très mal le blocage.

L’option “Restreindre” fonctionne comme un bloc mais d’une manière plus “légère”. Grâce à elle, nous arrêterons de voir les publications qu’il fait et nous serons vraiment calmes puisque nous arrêterons de le voir à toute heure sur notre Instagram. Heureusement, l’utilisateur restreint ne saura jamais que nous les avons mis sur liste noire.

Masquer les histoires

Suite à la fonctionnalité précédente, vous pouvez être fou des histoires Instagram mais il est également possible que vous ne souhaitiez pas que certains de vos utilisateurs les voientSoit pour l’intimité, soit parce que vous ne voulez tout simplement pas que vos parents sachent que vous jouez aux cartes à la cafétéria au lieu d’aller en classe.

Pour cela:

nous sommes entrés notre profilNous touchons le bouton avec les trois bandes et cliquons sur RéglageConfidentialité et ensuite L’histoire

Une fois atteint ce point nous pouvons sélectionner les personnes auxquelles nous voulons cacher vos histoires. Si vous le regrettez au bout d’un moment, il vous suffira de refaire les mêmes étapes et de retirer la personne de la liste.