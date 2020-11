Il est de plus en plus courant d’entendre le terme «Internet des objets” (ou la Internet des objets) et le net semble très futur. Et même si cela peut être très excitant, même le réfrigérateur connexion Internet, l’important est de savoir pourquoi et pour quoi. Et ce ne sera pas qu’un de ces jours, vos appareils se dévoilent et la révolution des machines commence dans votre chambre.

Pour comprendre le Internet des objets il doit être divisé en 2 parties:

1. L’Internet: Le fameux réseau de réseaux, auquel nous devons tant et tant. Et c’est ce même réseau qui permet à notre dispositifs être interconnecté. Ainsi, ils peuvent accéder aux ressources, services et informations afin que nos appareils deviennent “intelligent».

2. Les choses: Objets physiques trouvés dans votre la vie quotidienne. Je veux dire, ta voiture, ta montre, l’aspirateur, n’importe quoi! Seuls ces objets ont une grande particularité: avoir des capteurs, des circuits intégrés et une connectivité qui leur permet de collecter et d’échanger des données entre eux ou avec Internet. Ceux-ci sont appelés nœuds IoT ou appareils intelligents.

Alors, à quoi sert ma voiture d’avoir Internet et de communiquer avec mes autres appareils? Votre voiture devient pratiquement un véhicule intelligent. Avec un appareil comme Voiture intelligente, pourriez-vous surveiller le performance, son exercice, la Emplacement, le tout depuis votre téléphone portable.

Vous pouvez définir des zones de sécurité et vous recevrez une notification lorsque votre voiture les quittera. Et une analyse de vos habitudes de conduite? Cela vous aiderait à définir de meilleurs itinéraires ou à comprendre votre consommation de carburant. En plus de cela, vous fournissez connexion sans fil jusqu’à 5 appareils. C’est très Star Trek, le net.

Fondamentalement, l’Internet des objets ouvre un monde de possibilités quand il s’agit de vous faciliter la vie. Les lumières peuvent être programmées pour s’allumer lorsque vous rentrez chez vous et s’éteindre lorsque vous partez avec un ampoule intelligente comme lui Mon ampoule intelligente LED avec connectivité Wifi. Ou votre cafetière peut apprendre à quelle heure vous vous levez et préparez votre café. Et que diriez-vous de faire de l’exercice pendant que notre smartwatch mesure notre fréquence cardiaque et génère une nouvelle routine pour demain? Ah prro!

À l’extérieur, vous trouverez une large gamme d’appareils qui peuvent être inclus et adaptés à votre style de vie pour vous aider dans votre quotidien. Par exemple, avec la garde de vos enfants. Pour cela, il y a montres intelligentes comme lui Montre de la famille TCL Movetime qui vous permettent d’établir des zones de sécurité pour eux et de connaître leur emplacement en temps réel. De plus, vous pouvez communiquer avec eux par le biais d’appels et de messages. Non seulement vous gardez un œil sur eux, mais ils peuvent renforcer votre communication.

Que puis-je obtenir d’autre avec l’Internet des objets?

Eh bien, si vous n’êtes toujours pas convaincu que l’avenir est aujourd’hui, mec, les avantages d’être toujours connecté sont nombreux.

Accès à l’information

Accès facile aux données et informations éloignées de votre emplacement, en temps réel. Adieu les barrières physiques!

la communication

La communication s’améliore grâce à des appareils interconnectés, plus de transparence et réduit les inefficacités. Des choses claires!

Économique

Le transfert de données par paquets sur un réseau connecté permet d’économiser du temps et de l’argent. Si tout vit dans un réseau efficace, votre vie sera plus facile. Astuce: vérifiez les plans de Telcel (clin d’oeil, clin d’œil).

Automatisation

Gérez les tâches quotidiennes sans intervention humaine et la qualité des services augmente. Par exemple, Mon robot aspirateur, Il dispose d’un mécanisme qui leur permet de parcourir le sol de la maison et d’aspirer toute la poussière qu’ils trouvent sur leur chemin, ce que vous ne pourrez peut-être pas réaliser avec un balai. La meilleure chose est que vous pouvez l’activer à distance, idéal pour ceux d’entre nous qui aiment se faire lire dans les pensées.

Peu importe où tu es, tu peux être lié avec votre famille, vos amis, vos collègues, avec vous-même et avec tout ce qui compte pour vous. Juste avec une connexion au réseau de réseaux, et quoi de mieux que par un qui a une large couverture et une disponibilité comme celle de Telcel.

