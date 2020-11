Ces éditions spéciales sont basées sur la voiture et pas du tout bon marché.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Éditions limitées. Des appareils mobiles uniques qui sont encore des smartphones conventionnels mais avec des designs différents, des couleurs spéciales ou des détails que je classe comme «spéciaux».

En règle générale, obtenir l’un de ces appareils n’est pas une tâche facile. Non seulement parce que les marques ont tendance à lancer peu d’unités à vendre, mais parce que souvent, elles ne peuvent être achetées que dans des pays spécifiques, ainsi que le prix de ces terminaux ne convient généralement pas à toutes les poches.

Désormais, si l’un d’entre vous souhaite acheter un smartphone “édition spéciale”, Nous vous laissons quatre modèles inspirés des marques de voitures que vous allez adorer.

OPPO Find X2 Pro “Lamborghini”

Ça ne fait aucun doute que OPPO est l’une des entreprises chinoises qui a le plus progressé ces derniers tempsSans surprise, ses terminaux ont un rapport qualité-prix très intéressant.

L’un de ses téléphones les plus spectaculaires est l’OPPO Find X2 Pro, un terminal avec un écran de 6,7 pouces, Processeur Qualcomm Snapdragon 865, 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire de stockage.

Désormais, la firme chinoise a dans son catalogue une édition spéciale avec Lamborghini, l’une des marques de voitures les plus luxueuses au monde.

Inspiré de l’emblématique Aventado VJ Roadster, son prix n’est que de 1999 euros, bien qu’il soit malheureusement actuellement en rupture de stock.

L’emblématique Aventador SVJ Roadster de Lamborghini se distingue par ses excellentes performances et son esthétique de pointe. Des phares aux feux arrière, il incarne la perfection des super voitures de sport.

OnePlus 7T Pro Édition McLaren

L’un des meilleurs téléphones de l’année dernière a également sa propre édition spéciale. C’est le OnePlus 7T Pro McLaren Edition qui était toujours un OnePlus 7T Pro normal mais avec un motif de couleur différent et bien sûr beaucoup plus cher.

Le prix de ce bel appareil est de 859 euros, un peu surélevé pour un téléphone 2019 mais bon, nous parlons d’une édition spéciale idéale pour les amateurs de voitures et de Formule 1.

Huawei Mate 40 Porsche Design

L’un des derniers modèles sur le marché a également sa propre édition spéciale. Si OPPO s’est associé à Lamborghini, La firme chinoise s’est associée à Porsche pour créer un Mate 40 plutôt spécial.

Le téléphone ne manque rien à l’intérieur, car il a des spécifications haut de gamme. En ce qui concerne son design, il a un look assez avant-gardiste et moderne et bien sûr, ne pouvait pas manquer le logo Porsche.

Bien sûr, il partage le reste des fonctionnalités et des spécifications avec le modèle normal.

Ce qu’il ne partage pas, c’est son prix, 2 200 euros.

Donc, si l’un d’entre vous est intéressé, tu peux déjà enregistrer.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Aston Martin

Nous continuons avec une autre marque de luxe. A cette occasion, le Galaxy Z Fold 2, l’un des smartphones les plus chers du marché, se réunit. avec la firme britannique Aston Martin.

Après les problèmes avec le premier modèle, la société sud-coréenne semble avoir appris sa leçon et nous a apporté un appareil beaucoup plus complet que son prédécesseur.

Avec un matériel assez puissant, un écran plus grand et surtout, un design beaucoup plus soigné, Samsung a montré que c’est la voie à suivre avec les téléphones pliables.

La chose la plus curieuse? Que ce Galaxy Z Fold 2 Aston Martin uniquement disponible en Chine. Une peine.