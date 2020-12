Quatre marques commenceront l’année en beauté en faisant sortir leurs produits phares.

Il semblait que cette année terrifiante ne finirait jamais et la vérité est que les mois sont passés et que nous sommes déjà au bord de 2021. Nous laisserons derrière nous un période difficile concernant la vente de smartphones se réfère, avec une baisse marquée au deuxième trimestre et un soupçon de reprise au troisième. Nous verrons ce qui se passe ces derniers mois.

Pour la nouvelle année, deux choses sont fondamentalement attendues: nouvelles puces haut de gamme Qualcomm Snapdragon 875 qui viendra avec une technologie jamais vue sous le bras et un Carrousel mobile premium des entreprises que, franchement, nous ne devrions pas cesser d’examiner en détail.

Une charge rapide de 100 W fera son apparition

L’une des grandes avancées qui viendront avec les processeurs Qualcomm est la charge rapide de 100 W.Bien que les puces prennent en charge cette puissance, cela ne signifie pas que toutes les entreprises qui vont l’intégrer choisissent de fournir à leurs smartphones cette charge rapide. .

Comme on pouvait s’y attendre, ce seront les smartphones des entreprises chinoises les plus populaires (OnePlus, Xiamo, vivo, OPPO ou realme) ceux qui lancent officiellement la charge rapide de 100 W sur un téléphone mobile et, pour cela, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps que le premier trimestre 2021.

Les premiers téléphones avec Snapdragon 875

D’après les nombreuses fuites qui ont été mises au jour ces dernières semaines, il existe déjà plusieurs téléphones dont nous savons qu’ils équiperont la nouvelle puce Qualcomm. Plus précisément, ces quatre (et un invité à définir): le Samsung Galaxy S21 +, le OnePlus 9 Pro, le Xiaomi MI 11, le realme x 2021 et une version encore à déterminer de vivo ou de realme.

Par conséquent et, en résumé, ce seront les quatre mobiles les plus importants que nous verrons au cours des trois premiers mois de 2021:

Samsung Galaxy S21 +OnePlus 9 ProXiaomi Mi 11OPPO X 2021