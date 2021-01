A cette occasion, nous souhaitons vous proposer une sélection de séries fantastiques pour laisser libre cours à votre imagination.

Nous adressons un nouvel article, dans ce cas dédié à séries télévision avec un certain air de science-fiction ou fantastique. Si vous avez aimé la proposition de The Handmaid’s Tale, dans un approche dystopique Avec un avenir à venir, nous pensons que ce qui suit recommandations Ils seront également à votre goût, soit en raison de la proximité dans le temps, certains sont en cours de diffusion, comme curieux et énigmatique de sa proposition, toujours dans le catalogue HBO en Espagne.

30 pièces

Vous avez encore le temps de voir, dans le reste de la semaine, la quasi-totalité Première saison, pour pouvoir assister ce dimanche, à la date de rédaction de l’article, à la clôture de l’un des première grande série de l’année, ni plus ni moins que de sortir du grand esprit de Alex de la Iglesia. Je vous dis les ingrédients, religion catholique, monstres, apocalypse et pièces de judas, et vous décidez déjà si vous rejoignez le groupe des croyants ou si vous n’abordez pas la proposition espagnole la plus éhontée de ces derniers temps.

Année: 2020Saisons: 1Chapitres: 8Durée moyenne: 60 minutes

Le ministère du temps

Une des séries les plus espagnoles innovant, amusant, divertissant et imaginatif de l’espagnol actuel, ainsi qu’une source de connaissances sur notre histoire, est désormais disponible sur HBO Espagne. A cette occasion, au cas où vous feriez partie de ces ignorants qui n’en ont jamais entendu parler, sachez que notre gouvernement, en secret, utilise depuis des siècles portes mystérieuses Quoi connecter différents moments de l’histoire et qui sont utilisés pour empêcher le passé d’être changé, affectant notre avenir.

Année: 2015 Saisons: 4 Episodes: 42 Durée moyenne: 70 minutes

Territoire de Lovecraft

Est difficile de décrire cette série, sorti en 2020, mais il pourrait utiliser la comparaison d’un mélangeur et vous dire que les éléments du littérature d’horreur par HP Lovecraft, l’histoire, modifiée, de la Amérique des années 60 et un plaidoyer en faveur de la union raciale du peuple Américain, donc en vogue ces derniers mois. Vous devez regarder le premier chapitre pour décider par vous-même si vous pouvez vous connecter avec le l’énergie émanant du petit écran.

Année: 2020 Saisons: 1 Chapitres: 10 Durée moyenne: 60 minutes

La souche

Enfin, puisque la question de virus et les pandémies sont également devenues à la mode parmi les téléspectateurs et les producteurs, je souhaite recommander de visionner ce travail, basé sur un roman du cinéaste Guillermo del Toro et Chuck Hogan, où visages de l’humanité à l’une de vos pires peurs, vampires, mais cette fois, non pas comme une menace dans les châteaux lointains de Transylvanie, mais comme un virus qui infecte progressivement la population, cherchant la domination d’une race, que l’on croyait mythologique.

Année: 2014 Saisons: 4 Chapitres: 46 Durée moyenne: 40 minutes