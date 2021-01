Si vous avez aimé Two and a Half Men, ces alternatives pourraient aussi bien.

Écrit par Ender Arrieta sur Amazon

Deux hommes et demi est une série créée par Chuck Lorre en 2003. On y voit la vie de Charlie Harper (Charlie Sheen), son frère Alan Harper (Jon Cryer) et son neveu Jake Harper (Angus T. Jones)Ce dernier déménage chez Charlie après le divorce d’Alan et doit trouver un logement, alors Charlie propose de vivre avec lui pendant un certain temps.

La série a sorti 12 saisons, 8 avec Charlie Sheen et le reste avec l’incorporation de Ashton Kutcher. Vous pouvez profiter de ces saisons en le catalogue Amazon Prime Video en Espagne. Cependant, si vous l’avez déjà vu complet, voici quelques alternatives qui pourraient vous convenir.

La théorie du Big Bang

Produit par Warner et Chuck Lorre, Cette série suit la vie de Sheldon, Leonard, Howard et Raj, quatre amis qui passent beaucoup de temps ensemble et qui ont du mal à s’identifier à leur environnement et avec les femmes, nous verrons donc une démonstration de comédie au cours des 12 saisons qui ont duré le série.

Année: 2007 Saisons: 12 Episodes: 279 Durée approximative: 25 minutes.

Hypermarché

C’est une comédie qui suit la vie d’un groupe d’employés de supermarché nommé Cloud 9 où nous verrons des situations hilarantes, sarcastiques et désastreuses au quotidien dans les magasins de ce supermarché.

Année: 2015 Saisons: 6 Épisodes: 103 Durée approximative: 25 minutes.

Communauté

C’est une série créée par Dan Harmon et se concentre sur Jeff Winger, un avocat sans scrupules dont le diplôme a été invalidé par la faculté de droit, il décide donc de retourner au collège et y forme un groupe d’étude avec ses nouveaux amis dans cette université fictive de Greendale, Colorado. Dans Communauté Nous trouverons de nombreuses références à la culture populaire, aux parodies cinématographiques et télévisuelles, entre autres sujets abordés dans ce groupe d’étude.

Année: 2009 Saisons: 6 Episodes: 110 Durée approximative: 25 minutes.

Celui qui se profile

C’était une série espagnole créée par les frères Alberto Caballero et Laura Caballero. La série suit la vie des locataires de la propriété Mirador de Montepinar dans laquelle on voit les problèmes surréalistes qui se posent aux protagonistes de la série et les relations entre eux qui sont pleines d’humour noir.

Année: 2007 Saisons: 12 épisodes: 162 Durée approximative: 85 minutes 4 séries similaires à Desperate Housewives à regarder sur Amazon Prime Video