Si vous êtes fan de Friends, voici quelques séries similaires que vous pouvez apprécier dans le catalogue Netflix en Espagne.

copains ou également connu en Espagne comme “Collègues” était une série créée par Marta Kauffman et David Crane qui se concentre sur la vie de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Rosset comment chacun surmonte des situations ou des expériences personnelles et qu’en fin de compte, ils deviennent tous une famille pleine de soutien, d’amour et d’amitié.

La série a duré 10 saisons entre 1994 et 2004, et était disponible sur le catalogue Netflix. Cependant, il n’est plus disponible sur cette plateforme, il n’est disponible que via HBO Max et la chaîne câblée Warner Bros, mais si vous voulez voir des séries similaires à copains dans le catalogue Netflix en EspagneVoici une liste qui pourrait vous plaire.

Mères forcées

C’est une suite de la célèbre série Full house ou mieux connu en Espagne sous le nom de «parents forcés». Cette suite se concentre sur DJ qui est devenue veuve après la mort de Tommy, son mari, et maintenant avec l’aide de sa sœur et de sa meilleure amie, elle devra élever ses trois enfants.

Année: 2016 Saisons: 5 épisodes: 75 Durée approximative: 35 minutes.

Le bon endroit

Cette série se concentre sur Eleanor Shellstrop qui est décédée et finit par se réveiller dans l’autre, mais se rendra compte peu de temps après qu’elle a été envoyée par erreur dans une sorte d’utopie du ciel en récompense d’avoir eu une vie terrestre juste, alors elle doit changer son comportement erratique pour devenir dans une bonne personne.

Année: 2016 Saisons: 4.Épisodes: 53 Durée approximative: 25 minutes.

Comment j’ai rencontré votre mère

Cette série, qui se déroule en 2039, se concentre sur Ted qui décide de raconter à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Dans l’histoire, nous verrons comment Ted rejoint Barry pour l’aider à trouver l’amour de sa vie jusqu’à ce qu’il rencontre un beau jeune Canadien qui est finalement Robin, mais tout ne sera pas facile et la route lui apportera de nombreux obstacles.

Année: 2005 Saisons: 9 Episodes: 208 Durée approximative: 25 minutes.

Famille moderne

C’est une série qui présente la vie de Jay Pritchett et toute sa famille, dans laquelle nous verrons la relation des parents, des enfants et des petits-enfants avec un panorama très drôle de ce qui leur arrive chaque jour et des affrontements générationnels générés par la différence d’âge et de perspectives de chacun dans ce famille.

Année: 2009 Saisons: 11 épisodes: 250 Durée approximative: 25 minutes