Nous vous proposons de bonnes alternatives à Downton Abbey.

Écrit par Daniel Villagrasa sur Amazon

Downton Abbey est l’une des séries les plus prestigieuses au monde grâce à une reconstitution exhaustive de l’époque dans laquelle elle se déroule au début du XXe siècle et qui nous présente la vie de la famille Crawley, des aristocrates dont les plans sont ébranlés par une tragédie et ils sont obligés de changer d’héritiers, au point où des conflits de toutes sortes surgissent au sein de la famille.

Actuellement, Downton Abbey n’est disponible sur aucune plateforme de VOD en Espagne, en fait c’était pendant un certain temps sur Prime Video et Netflix, mais il semble que la série du réseau britannique ITV n’ait pas trouvé de domicile dans notre pays pour le moment. Le fait est qu’une plate-forme qui a une grande variété de séries et qui peut nous fournir les alternatives les plus intéressantes sur Amazon Prime Video. Donc, si vous recherchez des séries similaires, nous vous proposons ces 4 séries aussi bonnes que Downton Abbey sur Amazon Prime Video.

La merveilleuse Mme Maisel

Nous vous en avons déjà parlé, mais La merveilleuse Mme Maisel C’est l’une de ces séries à ne pas manquer si vous êtes abonné à Amazon Prime. En 1958 à New York, Midge Maisel vit heureuse avec son mari, ses enfants et leurs dîners Yom Kippur dans son appartement de l’Upper West Side. Mais lorsque sa vie prend une tournure inattendue, elle doit rapidement décider dans quoi elle est bonne, et passer de femme au foyer à humoriste est un non-sens pour tout le monde sauf elle. La merveilleuse Mme Maisel est écrite et dirigée par Amy-Sherman-Palladino (The Gilmore Girls).

Année: 2017 Saisons: 3 Épisodes: 24 Durée approximative: 50 minutes

Le conte de la bonne

Bien qu’il s’agisse d’une série se déroulant dans un univers moderne, Le conte de la servante nous conduit à une société arriérée aux valeurs encore plus anciennes que celles des séries d’époque, où les femmes sont conçues comme de simples réceptacles pour élever et prendre soin des enfants. Dans Amazon Prime Video Spain, vous pouvez trouver les deux premières saisons de cette série effrayante que son synopsis décrit comme suit:

«Pour faire face à une baisse du taux de natalité, un régime fondamentaliste a commencé à traiter les femmes comme des biens. En tant que l’une des rares femmes fertiles qui restent, Offred est une servante, une d’une caste de femmes forcées à la servitude sexuelle pour essayer de repeupler le monde. “

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 36 Durée approximative: 50 minutes.

Isabel

Nous avons voyagé quelques siècles avant Downton Abbey et nous vous proposons une série espagnole qui nous raconte la vie d’Isabel La Católica. Isabel Cela nous ramène à une époque où la Castille et l’Aragon ont uni leurs forces pour mettre fin à une invasion séculaire, semant la graine de l’Empire espagnol. Il est toujours curieux que les séries d’époque dans le monde entier nous emmènent dans des familles anglaises, alors profiter de la recréation de la noblesse espagnole et d’une figure historique comme Isabel, jouée par la magnifique Michelle Jenner, est toujours la bienvenue.

Année: 2012 Saisons: 3 épisodes: 39 Durée approximative: 70 minutes

Jamestown

Jamestown nous emmène dans les colonies que les Anglais ont fondées en Amérique, plus précisément dans ce qui est aujourd’hui les États-Unis. Cette série raconte l’histoire épique des premiers colons britanniques qui ont jeté les bases du Nouveau Monde et le début du rêve américain. Jamestown raconte l’histoire des pionniers qui ont fondé cette communauté face à la nature magnifique mais inhospitalière de la Virginie en 1619. De plus, c’est une série réalisée par les créateurs de Downton Abbey lui-même.

Année: 2017 Saisons: 2 sur Amazon Prime Video Espagne Épisodes: 16 Durée approximative: 45 minutes.