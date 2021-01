Si vous avez aimé The Man in the High Castle, nous vous recommandons ces autres séries qui pourraient vous intéresser.

L’homme au château est une série créée par Frank Spotnitz et qui est basé sur le roman homonyme de Philip K. Dick. Cette série se concentre sur un monde dystopique où les puissances de l’Axe ont remporté le Seconde Guerre mondiale et États-Uniss a été divisé en 3 parties, ayant le Grand Reich à l’est, les États du Pacifique à l’ouest et les montagnes Rocheuses comme zone neutre.

Au fur et à mesure de la progression de la série, nous verrons comment divers personnages s’entremêlent après avoir été en contact avec une série de films de propagande où ils peuvent se rendre compte que l’histoire est très différente de ce qu’ils ont vécu. La série a sorti 4 saisons et vous pouvez en profiter le catalogue Amazon Prime Video en Espagne. Cependant, si vous souhaitez voir des alternatives similaires, voici une liste qui pourrait vous intéresser.

Jack Ryan

C’est une série basée sur les personnages de Tom Clancy. Cette série suit les opérations de Jack Ryan, un analyste de la CIA chargé de mener des opérations sur le terrain et qui finit par découvrir un réseau terroriste qui menace de mettre fin au monde.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 16 Durée approximative: 45 minutes.

Bosch

C’est une série basée sur les romans de Michael Connelly: City of Bones, Echo Park et The Concrete Blonde. Cette série suit la vie de Harry Bosch, un détective de la police de Los Angeles qui après avoir eu un incident il y a deux ans en tuant un suspect, décide de ne travailler que le week-end, mais tout changera quand il retrouvera les os d’enfants de 10 ou 12 ans enterrés depuis 1989 et qu’il a apparemment été brutalement battu et torturé.

Année: 2014 Saisons: 6 épisodes: 60 Durée approximative: 45 minutes.

La liste noire

Cette série se concentre sur Raymond Reddington, l’un des criminels les plus recherchés au monde qui se rend à lui FBI et décide de travailler pour eux pour attraper les criminels et les terroristes les plus dangereux. Cependant, Reddington ne fonctionnera qu’avec Elizabeth désireux, un agent recrue de la FBI spécialisée dans l’analyse du profilage criminel.

Année: 2013 Saisons: 8 Épisodes: 154 Durée approximative: 45 minutes.

Patrie

C’est une série qui suit les traces de Claire Danes comme l’agent de la CIA Carrie Mathison, qui tente de lutter contre le terrorisme jihadiste. Cependant, tout est compliqué après une erreur dans une opération en Irak et est transféré à Langley, Virginie.

Année: 2011 Saisons: 8 Episodes: 96 Durée approximative: 45 minutes