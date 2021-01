Si vous aimez les histoires de la mafia et le monde de la banlieue, voici nos recommandations.

Écrit par Roberto Cantero sur HBO

La mafia Italien. Les monde souterrain de la société. Le défi de être le plus fort parmi les hommes les plus redoutables. Tout cela, et bien plus encore, est ce que Gomorra offre au spectateur. le séries qui touchent ce monde de la mafia ils avaient leur explosion avec l’une des séries que je vais vous montrer ci-dessous, et que vous avez probablement déjà en tête. De plus, le Cinéma des années 80 et 90 nous a sûrement offert les meilleurs scripts du genre. Si vous recherchez des parcelles similaires, laissez-moi vous montrer quatre recommandations pour compenser l’absence de la série italienne.

Les Sopranos

De toute évidence, il était impossible de recommander une série sur HBO Espagne et de ne pas vous parler du série de référence du genre. La vie de l’un des familles mafieuses le plus célèbre du petit écran a été ainsi attribué comme acclamé par le public et nous laisse l’héritage du grand James Gandolfini, est mort il y a quelques années, et cela a fait Tony dans un autre membre de notre famille. Si vous avez une habitude soudoyer, menacer et aller voir le psychologue à la recherche de conseils. Fin inoubliable pour une série inoubliable.

Année: 1999 Saisons: 6 Episodes: 86 Durée moyenne: 50 minutes

Le fil

Bien que le terrain ne regarde pas tellement vers la mafia, ouais monde souterrain de la ville de Baltimore sont absolument représentés dans le regard direct du brigade de police de la ville. Ce série, considéré par certains comme Est le meilleur jamais, nous tiendra en haleine tout au long de ses différents saisons, avec différents paramètres et nous montrant comment le différents niveaux de la société succomber à la poussée de la médicament.

Année: 2002 Saisons: 5 Chapitres: 60 Durée moyenne: 55 minutes

Chute de neige

Nous continuons aux États-Unis, même si dans ce cas nous avons déménagé dans la ville de Les anges, vers le début de la Années 80. Quand il fissure Commencer à étendre parmi la population de la ville côtière, plusieurs personnages, des plus variées que l’on puisse trouver à l’époque, ils rejoindront leurs chemins dans une intersection d’où peu de gens pourront partir sans mettre fin à leur vie, comme ils l’ont connue jusqu’à ce moment.

Année: 2017 Saisons: 3 Épisodes: 30 Durée moyenne: 40 minutes

Le parrain de Harlem

Nous continuons Voyager dans le temps vers notre destination finale. A cette occasion, la série mettant en vedette Whitaker de la forêt nous amènera à Années 60, où l’acteur sera en charge de donner vie au célèbre gangster de l’époque, ainsi qu’à un bookmaker, Johnson cahoteux. Cette série est considérée comme la prequel American Gangster, le film avec Denzel Washington, et raconte l’histoire de ce bandit et sa tentative de reprendre le contrôle de votre quartier, maintenant entre les mains de la mafia italienne.

Année: 2019 Saisons: 1 Chapitres: 10 Durée moyenne: 50 minutes