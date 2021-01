Peut-être suivant ses talons, ces séries ont envie de boire au succès du magnum opus de la chaîne.

Écrit par Roberto Cantero sur HBO

Pour dire la vérité, c’est compliqué en trouver un Serie télévisée Quoi se rapprocher de la hauteur du chef-d’œuvre de HBO, même si nous ne pouvons donc pas citer d’exemples vraiment intéressants. L’histoire de trafic de drogues dans la ville de Baltimore, et comment il corrompt toutes les couches de la société, est déjà mythique dans l’imaginaire du passionnés de séries télévisées et du septième art. Dans les paragraphes suivants, au risque de faire des comparaisons inappropriées, nous voulons te montrer d’autres drames qui s’est également avéré être tout un spectacle pour HBO et qui sont disponibles en Espagne.

Boardwalk Empire

Si les vôtres sont les histoires qui impliquent policier, la mafia et d’autres organisations du crime organisé, Je pense que le temps du Loi SECHE dans Atlantic City cela peut être un bon endroit pour commencer ce voyage et combler le vide que The Wire a créé en vous. Steve Buscemi est le protagoniste principal d’une histoire qui cinq saisons éclairant la naissance d’un nouveau type de criminel aux États-Unis, dont les criminels plus tard boiraient.

Année: 2010 Saisons: 5 Chapitres: 56 Durée moyenne: 50 minutes

La nuit de

A cette occasion, bien que n’ayant une saison, nous pouvons affirmer que nous sommes confrontés à l’un des mini-séries les plus intéressantes de la plateforme nord-américaine. Si vous aimez les récits où un la criminalité bouleverse la vie de l’accusé, du défenseur et de la police, vous voudrez peut-être vous lancer dans l’histoire d’un homme qui prend une femme dans sa voiture, pour découvrir qu’elle a ensuite été assassinée. Il système judiciaire est mis à l’épreuve, tandis que l’esprit d’un jeune étudiant il subira les conséquences du désastre qu’il a dû vivre.

Année: 2016 Saisons: 1 Chapitres: 8 Durée moyenne: 60 minutes

La vérité indéniable

De nombreuses productions obtiennent des succès instantanés en mettant en vedette des acteurs pratiquement inconnus dans des histoires mémorables. Ce n’est pas le cas. Mark Ruffalo, qui allez-vous rencontrer en colère comme Hulk, nous offre un performance à la hauteur de son charisme dans une histoire, basée sur le roman homonyme, qui raconte la vie de deux frères jumeaux, née à deux années différentes en raison des minutes de différence entre l’une et l’autre, dont vies prennent chemins différents et cela marquera votre façon de regarder le monde qui les entoure.

Année: 2020 Saisons: 1 Chapitres: 6 Durée moyenne: 60 minutes

La salle de presse

S’il s’agit de drames, je pense que terminer cette liste de recommandations avec cette série, c’est le faire avec style. A cette occasion, avec la figure de Jeff Daniels au premier plan, le travail compliqué du moyens de communication, bien plus dans un pays comme États Unis, et comment les différents événements sont traités, à la recherche de la vérité, même si c’est, à plusieurs reprises, au prix de sa vie personnelle des protagonistes de l’histoire. Aaron Sorkin, l’un des scénaristes les plus réputés d’Hollywood, est la tête et le cerveau derrière cette projet.

Année: 2012 Saisons: 3 Chapitres: 25 Durée moyenne: 55 minutes