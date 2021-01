Laissez-vous emporter par quatre histoires qui tordent l’histoire à des points insoupçonnés.

La Enchère actuelle dans divertissement le multimédia est fascinant, surtout si vous êtes dévoreur ou dévoreur de séries et vous devez satisfaire votre désir de grandes histoires, de personnages mémorables et de fins surprenantes. La clôture, l’une des fictions les plus marquantes de ces dernières années dans le panorama national, a une fois de plus mis en évidence la capacité des êtres humains à inventer de nouvelles histoires, à la fois d’un passé qui n’a jamais existé et d’un avenir qui ne devrait pas exister. Si vous optez pour lui genre uchronie, ces récits où la vraie histoire change pour des approches fantastiques plus radicales, je pense que notre recommandations pour la plateforme HBO ils seront complètement captivants.

Le conte de la bonne

S’il y a une série télévisée de longue durée qui montre comment notre société pourrait-elle être entre les mains de gouvernements dictatoriaux, qui cherchent à opprimer ceux qui ne peuvent pas se débrouiller seuls et à rendre la vie plus facile à ceux qui possèdent le pouvoir, la fortune ou les deux, cette série est The Handmaid’s Tale. Dans cette histoire, dont je ne vous parlerai pas trop, le la population mondiale déjà ce n’est pas à peine fertile, avec lequel les quelques femmes qui peuvent avoir une progéniture sont kidnappé au service de leurs nouveaux propriétaires. La rébellion sera-t-elle possible parmi une minorité de servantes soumises à leurs maîtres?

Année: 2017 Saisons: 4 épisodes: 47 Durée approximative: 50 minutes

Les restes

Vous cherchez à répéter la formule du succès de Perdu, les créateurs de la mythique série télévisée nous ont décerné l’un des joyaux du divertissement audiovisuel des dernières années. Avec The Leftovers, nous avons assisté à la disparition d’une partie de la population mondiale, pour rencontrer un monde démoli, à la fois dans les croyances et les fanatismes, où beaucoup doivent continuer à vivre sans beaucoup de leurs proches et d’autres essaient de profiter de la situation pour placer le religion dans la cuspide de la société. Ce travail est indispensable si vous souhaitez un histoire puissante Et puissance posez-vous des questions cela libérera vos instincts les plus élémentaires.

Année: 2014 Saisons: 3 épisodes: 28 Durée approximative: 50 minutes

Westworld

Le créateur du roman inoubliable Jurassic Park, Michael CrichtonC’est aussi l’esprit qui a construit le monde de Westworld et que HBO nous offre désormais à la stupéfaction des téléspectateurs et des visiteurs. Que pensez-vous qu’il se passerait si je vous disais qu’il y a un parc d’attractions géant en extension et avec les robots en tant qu’habitants de la même, ceux-ci étant les premiers intelligences artificielles capable d’agir seul? est monde dystopique nous confronte à La technologie, conscient de son existence, et à la peur de l’être humain de être détruit par des machines créés de leurs propres mains.

Année: 2016 Saisons: 3 épisodes: 28 Durée approximative: 50 minutes

La conspiration contre l’Amérique

États Unis C’est un pays très prolifique en termes d’uchronies et de dystopies. Cette fois, dans le élections qu’ils ont boosté Franklin D. Roosevelt comme Président le pays, les auteurs de la série, Ed Burns et David Simon, ont voulu défaite le candidat et remit Charles Lindbergh à sa place. Cela fera du pays un foyer d’idées dictatoriales, en particulier avec le persécution de la communauté juive dans le contexte de l’histoire.

Année: 2020 Saisons: 1 Épisodes: 6 Durée approximative: 60 minutes