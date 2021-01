Si vous avez aimé Euphoria, voici quelques alternatives que vous pouvez voir dans le catalogue HBO en Espagne.

Euphorie est une série créée par Sam Levinson et c’est avec Zendaya. Cette série se concentre sur un groupe d’élèves du secondaire qui explorent le monde du sexe, de la drogue, de la prostitution, des réseaux sociaux, de l’amour et de l’amitié.

La série a une saison qui a eu de très bonnes critiques, en particulier pour la performance de Zendaya et il a été créé en HBO. Une deuxième saison devrait arriver à tout moment en 2021 ou 2022 en raison des retards dus à la pandémie. Cependant, si vous souhaitez voir des séries similaires à Euphorie, ici nous allons vous laisser une liste d’alternatives que vous pouvez voir dans le catalogue HBO en Espagne.

A la recherche d’alaska

Ceci est une mini-série créée par Josh Schawrtz qui se concentre sur Milliers un adolescent admis au Ruisseau Culver et vous souhaitez avoir une perspective plus profonde de la vie tout en tombant amoureux d’une fille nommée Alaska jeune et parvient plus tard à avoir un groupe de vrais amis. Cependant, la vie les changera à cause d’une tragédie qu’ils essaieront de comprendre.

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 8.Durée approximative: 45 minutes.

Célèbre en amour

C’est une série créée par I. Marlene King et Rebecca Serle et se concentre sur Paige Townsen qui après avoir auditionné pour une super production obtient le rôle principal et commence à vivre une vie de star tout en ayant à dire quoi faire avec une relation étroite qu’il entretient avec sa co-star et son meilleur ami.

Année: 2017 Saisons: 2 épisodes: 20 Durée approximative: 45 minutes.

Pretty Little Liars: Perfectionnistes

Cette série se concentre sur un groupe de 3 étudiants universitaires qui, après avoir réalisé tout ce qu’ils voulaient dans la vie, doivent maintenant s’adapter et apprendre à vivre avec le stress de la ville où ils vivent, cependant, tout changera lorsqu’un meurtre dans la ville les changera le moment de leur vie.

Année: 2019 Saisons: 1 Épisodes: 10 Durée approximative: 45 minutes.

Peu sûr

C’est une série qui nous raconte la vie de Issa et Molly, deux jeunes amis noirs qui vivent leur quotidien en ville, ce qui les amène à vivre des situations inconfortables et des expériences offensantes et racistes. La série est créée par Issa rae et Larry Wilmore.

Année: 2016 Saisons: 4 épisodes: 34 Durée approximative: 45 minutes