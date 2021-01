4 séries Netflix comme Rick & Morty

Ce sont les séries les plus similaires à Rick & Morty que l’on peut trouver sur Netflix.

Rick & Morty est une série que nous proposons à la fois sur HBO et Netflix, du moins en Espagne. En fait, lors de la première des nouveaux épisodes, nous les avons trouvés plus tôt sur le service HBO que sur Netflix, mais après quelques mois, nous pouvons voir la série dans son intégralité sur les deux services. Si à l’époque nous recommandons déjà la série HBO la plus similaire à Rick & Morty, il est maintenant temps de faire de même avec Netflix.

Il est vrai que Rick & Morty est une œuvre des plus singulières et des plus particulièresIl existe des séries, en particulier des animations, qui s’en rapprochent ou du moins offrent une alternative des plus valables et amusantes. Ensuite, nous vous apportons une liste de 4 séries Netflix similaires à Rick & Morty.

Parc du Sud

La première et la plus évidente option. Malgré le fait qu’en Espagne on ne trouve que Parc du Sud presque complètement sur Amazon Prime Video avec 22 de ses 23 saisons, sur Netflix Espagne on peut retrouver sa première saison complète, quelques épisodes sautés (des meilleurs de la série) entre les saisons 2 et 19 puis les saisons de 20 à 22 en plein à nouveau. Oui, c’est un casse-tête, mais vous trouverez dans cette série la graine primitive de nombreux produits d’animation irrévérencieux qui sont sortis au fil des ans.

Année: 1997 Saisons: 23 Épisodes: 308 Durée approximative: 22 minutes

Père de famille

La série de Seth MacFarlane est née comme une alternative adulte à certains Simpsons qui perdaient de plus en plus leur essence au point que l’on pourrait dire que le travail de Groening a fini par emprunter certaines idées ou mécanismes narratifs à Père de famille. Avec un humour grossier, méchant et parfois simple, Family Guy est un produit divertissant et amusant pour ceux qui recherchent une série animée pour adultes.

Année: 1999 Saison: 19 (de 12 à 18 sur Netflix Espagne) Épisodes: 356 Durée approximative: 22 minutes.

Grande bouche

Grande bouche C’est une série plutôt désagréable tant au niveau du style de ses dessins que des thèmes qu’elle traite. Cette série originale de Netflix est définie comme politiquement incorrecte et raconte les histoires de Nick Kroll et Andrew Goldberg, des adolescents qui découvrent les merveilles et les horreurs de la puberté.

Année: 2017 Saisons: 4 épisodes: 41 Durée approximative: 27 minutes

Cerceaux

Cette nouvelle série Netflix nous est parvenue en 2020 et nous raconte comment un entraîneur de basket-ball veut amener l’équipe au sommet. Le problème est que les joueurs sont terriblement mauvais. Cerceaux est définie comme une série irrévérencieuse, épicée et excentrique, répondant à bon nombre des stéréotypes des séries d’animation pour adultes. On ne sait pas s’ils le renouvelleront, mais sûrement vous vous amusez bien avec une première saison plutôt curieuse.

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 10.Durée approximative: 25 minutes.