Si vous avez aimé Mindhunter, voici une liste de séries similaires que nous savons que vous pourriez aimer.

Écrit par Ender Arrieta sur Netflix

Netflix

Codes secrets Netflix

Astuces Netflix

Mindhunter est une série dirigée par David Fincher et Asif kapadia avec la production exécutive de Fincher et Charlize Theron et qui est disponible à Netflix. Cette série se concentre sur deux agents de la FBI qui interrogent des tueurs en série qui sont en prison pour créer de nouveaux profils criminels et pouvoir attraper d’autres tueurs en liberté, cependant, tout changera lorsque les deux agents seront plongés dans les pires esprits criminels du monde.

La série a deux saisons et vous pouvez en profiter le catalogue Netflix en Espagne. C’est en vedette Jonathan Groff et Holt McCallany. Mais si vous voulez profiter de quelques alternatives à Mindhunter, nous vous laissons ici une liste qui pourrait vous plaire et que vous pouvez voir dans Netflix.

Comment défendre un meurtrier

Cette série est créée par Peter Nowalk et produit par Shonda rime. La série se concentre sur un brillant professeur de droit pénal qui sélectionne un groupe d’étudiants d’une université de Philadelphie pour l’aider à résoudre une affaire de meurtre dans laquelle ils se retrouveront plus tard immergés et qui changera leur vie.

Année: 2014 Saisons: 6 épisodes: 90 Durée approximative: 45 minutes.

Ozark

Créé par Bill Dubuque et mettant en vedette Jason Bateman dans ** Ozark *, nous voyons comment un conseiller financier entraîne sa propre famille dans le monde sombre de la mafia alors qu’il doit blanchir 500 millions de dollars pour exécuter les ordres d’un redoutable gangster.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 30 Durée approximative: 60 minutes.

Lilyhammer

Créé par Anne Bjørnstad et Eilif Skodvin, Lilyhammer ** raconte l’histoire du gangster ** Frank Tagliano qui, après avoir fait partie de la protection des témoins pour remettre d’autres criminels, s’est retiré en Norvège à partir de janvier, mais là, il a repris sa vie criminelle et tout est devenu le chaos.

Année: 2012.Saisons: 3.Épisodes: 24.Durée approximative: 45 minutes.

Deadwind

Il s’agit d’une série finlandaise qui suit l’histoire du policier Sofia Karppi enquêter sur le meurtre de Anna Berhdahl un consultant en affaires sociales.

Année: 2018 Saisons: 3 épisodes: 20 Durée approximative: 45 minutes 4 bonnes alternatives à Better Call Saul à regarder sur Netflix