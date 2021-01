Si vous avez aimé Walter White, vous voudrez peut-être découvrir des histoires similaires sur Netflix Espagne.

Écrit par Roberto Cantero sur Netflix

Je réfléchis depuis un moment à la manière d’introduire ce paragraphe dans l’article et d’honorer Une de mes séries préférées toujours. Il est vrai que Breaking Bad peut conduire à débats animés, mais il ne fait aucun doute que impact qu’elle a eue, tant pour la carrière de ses protagonistes que pour la scène télévisuelle de ce siècle. Si tu veux découvrir la série rappelez-vous, au moins un iota, la merveilleuse création de Vince Gilligan, laissez-nous vous montrer quatre recommandations différent.

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Vous ne pouvez pas commencer une liste de recommandations Breaking Bad sans mentionner son spin-off, une série née de l’original, et mettant en vedette le bon enfant, quoique quelque peu illégale, Saul Goodman. A cette occasion, nous approfondirons les tenants et aboutissants juridiques de différents cabinets d’avocats et dans leur le début dans le monde des bureaux, relation avec son frère et comment, petit à petit, sa relation avec des personnes de moralité douteuse sa vie en danger.

Année: 2015 Saisons: 5 épisodes: 50 Durée approximative: 50 minutes

Ozark

Un des plus dignes héritiers de l’histoire de Walter White, nous plonge dans le Amérique profonde, peut-être mélangé avec des gens riches, où un père de famille, dont les membres ne connaissent pas le Activités illégales auquel il est voué, il doit protéger ses proches contre Organisations criminelles qu’il représente et, pour cela, il doit utiliser son connaissances financières et, ainsi, rendre l’argent qui a disparu à cause d’un ancien partenaire arrogant.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 30 Durée approximative: 60 minutes

Château de cartes

Bien que l’histoire se soit développée dans cette série, l’un des Joyaux de la couronne Netflix et l’un des meilleurs drames politiques de l’histoire, ne soyez pas si près du spectateur, avec un aspirant président des États-Unis à l’honneur, House of Cards partage rebondissements inattendus du script et la excellente utilisation des plans pour provoquer des sensations chez le spectateur sans avoir besoin d’aucun type de dialogue. La briser le quatrième mur, celui dans lequel l’acteur regarde le spectateur et le défie, font de la série un chef-d’œuvre.

Année: 2013 Saisons: 6 Épisodes: 73 Durée approximative: 50 minutes

Lignée

Enfin, puisqu’il semble que familles sont à la mode dans les paragraphes précédents, je voulais vous montrer l’histoire de la Rayburn. Il revenir de un des fils de la famille, lorsque leurs parents sont mariés depuis 45 ans, ils commencent à déstabiliser la structure familiale et en faire ressortir secrets, qu’ils croyaient enterrée dans le passé, dans la lumière. Les Rayburn, qui dirigent un petit hôtel, doivent prends ta vie en main et décidez de faire tout ce qu’il faut pour préserver l’héritage famille.

Année: 2015 Saisons: 3 épisodes: 33 Durée approximative: 60 minutes