Si vous aimez les drames médicaux, voici une liste pour que vous puissiez profiter de votre compte Amazon Prime Video.

Écrit par Ender Arrieta sur Amazon

Le bon docteur est une série créée par David Shore et Daniel dae kim. Cette série est basée sur la série sud-coréenne du même nom. Dans cette adaptation, Shaun Murphy est un jeune chirurgien atteint d’autisme et de syndrome de la sauge qui après avoir eu un passé trouble dans sa ville natale, décide de déménager et d’entrer dans le prestigieux service de chirurgie de la Hôpital San José Saint-BonaventureCependant, ses nouveaux collègues le traitent avec beaucoup de scepticisme et de méfiance, alors Murphy doit leur montrer à quel point il est un bon médecin.

La série a actuellement 3 premières saisons produites par Télévision Sony Pictures et Studios ABCCependant, une quatrième saison a été confirmée et elle pourrait arriver en 2021. La série a reçu beaucoup d’éloges et le jeu d’acteur Freddie Highmore qui joue le jeune chirurgien, a été salué par de nombreux experts et critiques. Vous voulez maintenant profiter d’autres séries similaires en attendant la quatrième saison de Le bon docteur, voici une liste de 5 séries que nous savons que vous aimerez et dont vous pourrez profiter le catalogue Amazon Prime Video en Espagne.

L’anatomie de Grey

C’est l’une des plus grandes séries dramatiques médicales des 20 dernières années. Créé par Shonda rime En 2005, dans cette série, nous voyons comment les chirurgiens internes, les résidents et les spécialistes deviennent les meilleurs chirurgiens experts tout en apprenant à connaître leur vie personnelle.

Année: 2005, Saisons: 17, Épisodes: 369, Durée approximative: 45 minutes.

Maison

Ceci est une série créée par David Shore où il se concentre sur la vie de Maison Gregory, un génie médical non conventionnel, non conformiste, gênant et ironique qui dirige une équipe de diagnostic pour traiter des patients atteints de maladies rares ou difficiles à détecter. Dans cette série, nous voyons une grande performance de Hugh Laurie et c’est l’une des meilleures séries dramatiques médicales produites.

Année: 2004 Saisons: 8 Episodes: 117 Durée approximative: 45 minutes.

Chicago Med

Une des séries de Dick loup, dérivé de similaires comme le feu de Chicago ou Chicago PD. Dans cette série, nous suivons l’équipe d’urgence du Centre médical Gaffney Chicago qui est chargé de sauver la vie des patients qui arrivent sérieusement au centre d’urgence.

Année: 2015 Saisons: 6 épisodes: 105 Durée approximative: 45 minutes.

New Amsterdam

C’est une série créée par David Shulner et suit la vie du ** Dr Max Goodwin ** qui arrive en tant que nouveau directeur du plus ancien hôpital des États-Unis, “Nouvel hôpital d’Amsterdam”. Nous y verrons comment Goodwin cherchera l’excellence au niveau des soins à l’hôpital, même lorsque l’hôpital dispose de très peu de ressources.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 40 Durée approximative: 45 minutes. Savoir plus: Top 4 des alternatives à American Horror Story sur Amazon Prime Video