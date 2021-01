Si vous aimez les mini-séries, nous pensons que nos recommandations vous plairont.

Écrit par Roberto Cantero sur HBO

Malgré le fait que le thème de Tchernobyl soit déjà assez intéressant, il faut casser une lance en faveur de la société de production et de HBO pour parier gros avec un produit si compliqué à manipuler, comme s’il s’agissait d’une fuite radioactive, et qu’il a l’air si bon sur le petit écran. Si vous êtes fan de nouvelles, bien que plus développées qu’un long métrage classique, alors nos quatre propositions, disponibles sur HBO Espagne, vont beaucoup vous intéresser.

Montre-moi un héros

Avec des acteurs et actrices de la stature de Oscar Isaac, Alfred Molina ou Winona ryder, cette minisérie HBO aborde le problèmes raciaux qui commencent à diviser la ville de Yonkers, dans l’État de New York, et qui, soit dit en passant, sont basées sur réalités. Si je vous dis aussi que derrière cette série se cache le créateur du fil et qu’Oscar Isaac lui-même a remporté un Golden Globe, en 2015, grâce à son interprétation, je pense que vous n’avez plus besoin de raisons pour la voir dans les semaines à venir.

Année: 2015 Saisons: 1 Chapitres: 6 Durée moyenne: 55 minutes

Patrie

Peu d’introductions ont besoin de cette mini-série, basée sur le roman de Fernando Aramburu, et qui explore la douleur causée par le gang terroriste ETA pendant son temps le plus dur au sein de deux familles basques. Controverse mise à part, la série a réalisé unir les critiques et le public, en plus d’effectuer un exercice d’expiation de la douleur et de la tragédie cela a été vécu pendant des décennies dans notre pays. Un pas de plus pour oublier les troubles que la folie du terrorisme a causés aux citoyens.

Année: 2020Saisons: 1Chapitres: 8Durée moyenne: 60 minutes

Industrie

Changer de troisième, et si vous aimez vraiment luttes de pouvoir qui sont générés dans environnements de travail les plus perfides et les plus inhumains de la planète, ceux où l’argent est le patron excédentaire, vous profiterez des mésaventures d’un groupe de jeunes professionnels, nouveaux arrivants Banque d’investissement Pierpoint & Co, qui apprendra à fonctionner dans un monde où les mérites valent peu, si vous ne savez pas comment vous positionner du côté droit de l’action.

Année: 2020 Saisons: 1 Chapitres: 8 Durée moyenne: 50 minutes

L’annulation

Même si ni Nicole Kidman, exploité à plus de puissance, ni Hugh Grant, toujours excessifs, ce sont des saints de mon dévouement, je dois dire que j’ai joui d’un nain avec un affaire de meurtre à utiliser, qui combine la beauté et la crudité de la vie dans New York avec la réalité de la classe supérieure de la ville et leur tendance à mépriser le reste de leurs concitoyens. Cette mini-série devrait entrer dans vos plans dans les semaines à venir, car elle est filmé superbement et parce qu’il propose un vision tragique du monde fragile de l’élite.

Année: 2020Saisons: 1Chapitres: 6Durée moyenne: 50 minutes