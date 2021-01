Si vous êtes surpris par des histoires fantastiques, je pense que la série télévisée suivante vous plaira.

Écrit par Roberto Cantero sur Amazon

Parfois, lorsqu’on lui demande de recommander un Serie télévisée, il faut faire un effort considérable pour organiser les idées et véhiculer une image fidèle de l’intrigue et pouvoir l’expliquer sans détours ni ambiguïtés. American Gods nous montre un États Unis ravagé par dieux modernes, par opposition à dieux mythologiques, mais cela nous révèle aussi les profondeurs que nous gardons à l’intérieur. Rejoignez-nous pour plus sentiers fantastiques avec les séries recommandées suivantes.

Chercheurs de vérité

Un des duos comiques le plus important des dernières décennies Royaume-Uni, Simon Pegg et Nick Frost, jouent dans cette série télévisée où le phénomènes paranormaux commencent à se produire en présence d’un groupe extravagant, composé d’un technicien en informatique, de son assistant et d’une mystérieuse jeune fille. La narration des événements nous amènera, petit à petit, à découvrir un secret caché, à l’ère de la 5G, et cela pourrait tuer des centaines de victimes en cours de route.

Année: 2020Saisons: 1Chapitres: 8Durée moyenne: 25 minutes

utopie

Après le succès de la version anglaise de la série, qui a déjà plusieurs années de retard, Amazon Prime Video a décidé d’obtenir le même histoire, réinventé pour profiter des américains, et avec une intrigue un peu curieuse, à la fois pour sa proposition et pour le thème actuel qu’il aborde. Si vous voulez découvrir ce qui se cache derrière mystérieuse utopie comique, commence par le premier chapitre de la série. Vous ne serez pas déçu.

Année: 2020 Saisons: 1 Chapitres: 8 Durée moyenne: 50 minutes

Patrie: Fort Salem

Nous entrons pleinement dans le plein fantaisie, peut-être axé sur un public plus adolescent, mais si vous êtes un adulte sérieux et responsable, vous l’apprécierez également, avec une série télévisée qui nous montre comment sorcières non seulement ils n’ont pas été anéantis pendant des siècles, mais ils sont utilisé comme une armée, au service de la nation, pour combattre les menaces surnaturelles.

Année: 2020Saisons: 1Chapitres: 10Durée moyenne: 40 minutes

Télécharger

Pour terminer l’examen de série la plus fantastique d’Amazon Prime Video, je veux vous montrer comment ils imaginent le avenir le plus proche les responsables du téléchargement. Avec un fort influence de la technologie actuel, ce travail aborde comment il pourrait être la vie après la mort, si nous utilisions nos ressources pour créer un monde virtuel auquel élever notre conscience une fois décédé. Enchevêtrements, humour et une dose de réflexion, à propos de notre place dans le monde, c’est ce que nous propose cette proposition intéressante créée par Greg Daniels, responsable de l’incontournable The Office.

Année: 2020Saisons: 1Chapitres: 10Durée moyenne: 25 minutes