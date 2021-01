Si vous avez aimé Bones, voici quelques alternatives dont vous pouvez profiter dans le catalogue Amazon Prime Video en Espagne.

Écrit par Ender Arrieta sur Amazon

Des os est créé par Hart Hanson et mettant en vedette Emily Deschanel et David Boreanaz. La série se concentre sur l’anthropologie médico-légale Tempérance Brennan et l’agent spécial Stand Seeley de l’unité des enquêtes sur les homicides du FBI. Ensemble, ils essaieront de résoudre les cas du côté scientifique mais aussi d’investigation au point de diriger l’une des meilleures équipes de recherche au monde. FBI.

La série a duré 12 saisons entre 2005 et 2017, et est une production de Studios du XXe siècle qui est transmis par RENARD et Vie de renard. Michaela Conlin, Tamara Taylor et TJ Thyne étaient également dans le casting, mais si vous voulez profiter d’une série similaire à Bones, nous vous laisserons ici une liste dont vous pourrez profiter le catalogue Amazon Prime Video en Espagne.

Château

Cette série se concentre sur Château de Richard, un écrivain de romans policiers qui, après avoir perdu son inspiration, est à nouveau inspiré pour écrire de nouveaux livres quand un tueur en série commence à recréer les meurtres de sa série. Suivant ceci, Château commencer à travailler avec le détective Kate Beckett dans une association qui les amènera à résoudre de nouveaux cas.

Année: 2009, Saisons: 8, Épisodes: 173, Durée approximative: 45 minutes.

Esprits criminels

Cette série créée par Jeff Davis met l’accent sur Unité d’analyse du comportement qui se consacre à la création de profils psychologiques des criminels, ainsi que des scénarios qu’ils génèrent avec leurs crimes. L’équipe de cette unité est très diversifiée et chaque membre a des personnalités très différentes qui finissent par compléter l’équipe par leurs compétences.

Année: 2005 Saisons: 15 Épisodes: 324 Durée approximative: 45 minutes.

Bosch

C’est une série basée sur les romans de Michael Connelly: Cité des os, Parc d’écho et La blonde de béton. Cette série suit la vie de Harry Bosch, un détective de la police de Los Angeles qui après avoir eu un incident il y a deux ans en tuant un suspect, décide de ne travailler que le week-end, mais tout changera quand il retrouvera les os d’enfants de 10 ou 12 ans enterrés depuis 1989 et qu’il a apparemment été brutalement battu et torturé.

Année: 2013 Saisons: 8 Épisodes: 154 Durée approximative: 45 minutes.

La liste noire

Cette série se concentre sur Raymond Reddington, l’un des criminels les plus recherchés au monde qui se rend à lui FBI et décide de travailler pour eux pour attraper les criminels et les terroristes les plus dangereux. Cependant, Reddington ne fonctionnera qu’avec Elizabeth désireux, un agent recrue de la FBI spécialisée dans l’analyse du profilage criminel.

Année: 2013 Saisons: 8 épisodes: 154 Durée approximative: 45 minutes