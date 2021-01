Si vous aimez la comédie, ces séries de type communautaire sont les meilleures alternatives.

Écrit par Daniel Villagrasa sur Amazon

La communauté est l’une de ces images de série d’un genre. La comédie doit beaucoup à une série qui a été diffusée pendant 6 ans et nous a laissé des performances mémorables d’Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong et Joel McHale entre autres. Cette œuvre de fiction se concentre sur la vie de plusieurs étudiants universitaires et leurs corvées, tombant continuellement dans la parodie des produits de divertissement populaires ou de la culture du moment.

Actuellement, nous pouvons voir Community sur Netflix et Prime Video, précisément dans ce service, nous pouvons trouver les alternatives les plus valables. En fait, alors nous vous laissons 4 séries similaires à Community que vous pouvez également voir sur Amazon Prime Video.

Le bureau

Si Community est une série mythique, décrivez Le bureau c’est une tâche des plus compliquées. Ce travail qui imite la docureality montre les comportements de différents employés dans n’importe quel bureau. La curiosité de ses situations quotidiennes, ainsi que l’humour des situations inattendues et l’interprétation des acteurs en stellaire Steve Carrell en font une référence totale de la comédie.

Année: 2018 Saisons: 9 épisodes: 201 Durée approximative: 22 minutes 4 séries très similaires à Rick & Morty que vous pouvez voir sur HBO

Seinfeld

Si on continue avec des séries comiques mythiques, Seinfeld est l’une des plus grandes références. SeinfeldVainqueur d’un Emmy et d’un Golden Globe Award de la meilleure série comique, c’est l’une des séries les plus connues, les plus récompensées et les plus anciennes de tous les temps. Larry David et Jerry Seinfeld ont posé la première pierre de la reconnaissance mondiale du genre comique avec cette formidable série. Plus tard, Larry David a continué à étendre sa légende avec Curb Your Enthusiasm, pour HBO.

Année: 1989 Saisons: 9 Épisodes: 180 Durée approximative: 22 minutes.

Famille moderne

Famille moderne C’est l’une de ces séries modernes qui a réussi à capturer l’humour qui prévalait tant dans les sitcoms des années 90 et du début des années 2000 pour l’adapter aux situations actuelles, à la hauteur de son nom. Cette série, qui raconte la vie de la famille Dunphy, nous fait découvrir les familles traditionnelles, mais aussi de nouveaux types de familles nées avec la modernisation de la société, le tout entouré de grandes situations humoristiques.

Année: 2010, Saisons: 11, Épisodes: 250, Durée approximative: 22 minutes, 4 bonnes alternatives à The Next One que vous pouvez voir sur Amazon Prime Video

Les Goldberg

Les Goldberg C’est une série dont vous avez sûrement vu un épisode sauté sur votre télévision. Cette série retrace la vie d’Adam Goldberg dans une série définie comme autobiographique, avec son créateur, Adam F Goldberg, assurant durant son enfance qu’il avait sans aucun doute du matériel pour faire une série dans le futur. Et en fait c’est une formidable série, qui mêle de manière exceptionnelle des histoires de famille typiques à l’humour blanc.

Année: 2014 Saisons: 7 (6 sur Amazon Prime Video Espagne) Épisodes: 163 Durée approximative: 22 minutes.