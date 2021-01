Si vous êtes fan de Homeland et de drames policiers, voici quelques alternatives intéressantes.

Écrit par Ender Arrieta sur Netflix

Créé par Howard Gordon, Chip Johannessen et Alex Gansa et basé sur la série israélienne Prisonnier de guerre de Gideon raff, Patrie est une série qui suit les traces de Claire Danes en tant qu’agent de la CIA Carrie Mathison, qui tente de lutter contre le terrorisme djihadiste. Cependant, tout se complique après une erreur dans une opération en Irak et est transféré à Langley, Virginie.

La série a eu 8 saisons de 2011 à 2020. Elle a reçu plusieurs prix Golden Globe et Primetime Emmy. Elle est considérée comme l’une des meilleures séries dramatiques de son style ces dernières années, mais si vous avez fini de la regarder, nous vous laisserons ici 5 séries similaires à Patrie que vous pouvez apprécier le catalogue Netflix en Espagne.

Califat

C’est une série qui nous raconte comment l’État islamique fonctionne et nous emmène dans le fondamentalisme religieux, tandis que d’un autre côté, nous voyons Fatima, un agent de la sécurité nationale enquêter sur une éventuelle attaque terroriste qui est prévue pour avoir lieu en Suède.

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 8.Durée approximative: 45 minutes.

Successeur désigné

Dans cette série, nous voyons Kiefer Sutherland comme Tom Kirkman, un membre du gouvernement américain qui, après la mort du président, doit prendre le contrôle de la Maison Blanche et trouver les assassins du président.

Année: 2016 Saisons: 3 épisodes: 53 Durée approximative: 45 minutes.

Deadwind

Il s’agit d’une série finlandaise qui suit l’histoire de la policière Sofia Karppi qui enquête sur le meurtre d’Anna Berhdahl, consultante en affaires sociales, alors qu’elle s’occupait de ses enfants après un accident mortel subi par son mari.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 20 Durée approximative: 45 minutes.

La forêt des secrets

L’histoire de cette série suit Hwang Shi Mok, qui est un homme qui a perdu ses émotions après une opération au cerveau alors qu’il était enfant, mais un jour en passant par une scène de crime, il rencontre le lieutenant Han Yeo Yin avec qui il commence faites équipe pour éradiquer la corruption dans le bureau du procureur et résoudre une affaire de meurtre en série qui a eu lieu dans la ville.

Année: 2017 Saisons: 2 épisodes: 32 Durée approximative: 60 minutes. Savoir plus: Les 5 séries les plus similaires à Line of Duty que vous pouvez voir sur Netflix