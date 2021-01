Les meurtriers et la police coexistent dans nos recommandations, que vous lirez ci-dessous.

Écrit par Roberto Cantero sur HBO

N’existe pas dualité plus répété dans l’histoire du cinéma, peut-être dans toute discipline dramatique, comme la littérature ou le théâtre, que lutte entre le bien et le mal, ces deux pôles opposés de notre âme étant représentés par les figures du criminel et le policier. Le créateur de Killing Eve, Phoebe Waller-Bridge, nous offre un conte brutal comment un criminel peut influencer la vie du policier qui devient obsédé par son art particulier. Si vous voulez en savoir plus d’exemples chasse au chat et à la souris, osez avec notre quatre propositions.

Vrai détective

Certains séries, on ne sait pas pour quelles raisons, ils parviennent à grimper au-delà de la célébrité momentanée, devenant références de genre ou même d’une manière de faire des films ou de la télévision. La première saison de True Detective a franchi cette étape, soutenue par un script solide et splendide, en plus des interprétations époustouflantes de Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Si vous voulez des crimes, des expiations et divers mysticismes, c’est votre série.

Année: 2014 Saisons: 3 Episodes: 24 Durée moyenne: 55 minutes

Fargo

Avec une Première saison basé sur Bandeau homonyme et merveilleux de la frères coen, Fargo se concentre sur les expériences qui se produisent policiers, criminels et pauvres misérables Dans l’état de Minnesota. L’action brutale, les scripts hat-off et le liste incroyable d’acteurs qui parcourent la série chaque saison, font de chaque épisode une œuvre à admirer sur HBO Espagne.

Année: 2014 Saisons: 4 Chapitres: 41 Durée moyenne: 50 minutes

Le visiteur

Stephen King, pour ses amants et ses détracteurs, est l’un des écrivains les plus prolifiques et les plus ingénieux des dernières décennies. Combiner horreur, drame humain et comédie noire de ses histoires attirent le spectateur, tout comme le Première saison de cette série, logiquement basée sur l’un de ses derniers romans, et qui explore la étrange meurtre d’un enfant aux mains d’un homme Qu’il était à des centaines de kilomètres du lieu du crime.

Année: 2020Saisons: 1Chapitres: 10Durée moyenne: 45 minutes

Homologue

Que me diriez-vous si je vous offrais un cocktail aussi intéressant que mélanger l’intrigue de espionnage, une meurtre non résolu, une employé mécontent et la lien entre deux réalités, qui permet à certaines personnes de visiter un univers parallèle? C’est ce que cette série télévisée offre au spectateur et bien plus encore, avec l’inclusion de l’une des grandes figures du cinéma ces dernières années, l’essentiel JK Simmons.

Année: 2018 Saisons: 2 Chapitres: 20 Durée moyenne: 50 minutes