Si vous aimez les comédies irrévérencieuses, je pense que nos recommandations vous plairont.

Beaucoup série télévisée, en particulier ceux qui ont eu une durée considérable dans le temps, franchir des barrières et des décennies Tout au long de leurs différentes saisons, ils s’accommodent de l’approbation de leurs adeptes. Je pense qu’à cette occasion, Modern Family a su captiver les nouveaux spectateurs au fur et à mesure que les chapitres passaient et c’est pourquoi nous l’avons pris comme référence pour vous montrer quatre comédies très drôles, dont vous pouvez profiter dès maintenant sur HBO Espagne.

Ce que nous faisons dans l’ombre

S’il y en a comédie décalée sur HBO, c’est cette façon particulière de comprendre le univers de vampire, basé sur le film à succès du même nom. Que pourrait-il arriver si nous découvrions trois vampires dans lequel ils ont vécu Staten Island, New York, pendant des centaines d’années? Je te le dis déjà. Le mode de vie amusant et particulier de ces êtres immortels sera révélé aux humains.

Année: 2019 Saisons: 2 épisodes: 20 Durée moyenne: 25 minutes

L’extraordinaire playlist de Zoe

Nous continuons avec comédies drôles et hors des sentiers battus et maintenant c’est au tour de Zoé, une fille qui a un curieux compétence, après avoir passé une IRM, et maintenant vous pouvez lire les pensées des gens autour d’elle. Le point ironique? Que ces pensées lui sont révélées sous la forme de chansons et performances digne des meilleures comédies musicales de Broadway. Est-ce qu’elle devient folle?

Année: 2020Saisons: 1Chapitres: 12Durée moyenne: 40 minutes

Pourquoi les femmes tuent

Lucy Liu, une de ces actrices qu’il est toujours intéressant de voir sur le petit écran, stars dans une histoire drôle, avec trois femmes fers de lance du récit et avec la particularité, aujourd’hui les séries que nous vous recommandons sont variées dans cet aspect, de vivre dans le Même maison, seulement dans des moments différents. L’humour, les meurtres et un manifeste flagrant en faveur d’un égalité de traitement du sexe féminin tout au long de l’histoire récente de l’Amérique du Nord sont les excellents ingrédients de cette comédie.

Année: 2019Saisons: 1Chapitres: 10Durée moyenne: 50 minutes

Illuminé

Nous rejetons la liste des séries recommandées dans cet article avec le fabuleux Laura dern et sa vie a changé radicalement Serie télévisée gagnant d’un Golden Globe. Ongle Femme qui décide que votre durée de vie a été assez destructeur Elle veut se guérir à l’intérieur, même si son ex-mari et ses ex-partenaires ne croient pas trop à ce changement soudain. Vraiment, si vous n’avez pas encore donné une chance à la série, c’est un must si vous voulez être ébloui par le interprétation de la actrice primée.

Année: 2011 Saisons: 2 Chapitres: 18 Durée moyenne: 25 minutes