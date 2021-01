Si vous adorez les protagonistes de la série britannique, vous devriez jeter un œil à ces recommandations.

Écrit par Roberto Cantero sur Netflix

La série britannique Il a captivé à la fois les critiques et le public. Peut-être votre Ingrédients plus facile d’entrer dans les yeux et l’esprit des consommateurs de médias réguliers, mais il est indéniable que magnétisme qui dégagent ça groupe gitan britannique et comment ils ont pu capturer toutes sortes de publics. Si vous cherchez un remplacement en série, au moins jusqu’à la sortie de la saison prochaine, laissez-nous vous montrer quatre recommandations cela ne vous laissera pas indifférent.

L’aliéniste

Peut-être l’histoire que le Série nord-américaine Ce n’est pas aussi horrible que celui développé tout au long des saisons de Peaky Blinders, mais si vous le souhaitez histoires avec un composant d’époques révolues, dans ce cas dans l’original New York 19ème siècle, nous sommes convaincus que The Alienist vous surprendra. Vos cas de enquête, Les crimes mystérieux et le trio de protagonistes, où l’Espagnol Daniel Brühl se démarque, sera la pierre de touche d’une grande première proposition.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 18 Durée approximative: 50 minutes

Fauda

Pour varier un peu le temps, je voulais vous proposer une de ces séries qui vous ne verrez pas mentionné dans de nombreuses listes il n’apparaîtra pas non plus dans les recommandations sur Netflix Espagne. Fauda a lieu à Israël et nous parle d’un agent des forces secrètes du pays et poursuite d’un dangereux terroriste surnommé la panthère. Par curiosité, la série comprend des agents de la Forces de défense israéliennes, jouant leurs propres rôles.

Année: 2015 Saisons: 3 Épisodes: 36 Durée approximative: 40 minutes

Fils de l’anarchie

La petite présentation a besoin de la série avec Charlie Hunnam et Ron Perlman, aka Hellboy, et nous montrant la vie d’un club de motards, qui opère illégalement dans une petite ville californienne, Charming. Malgré le fait que beaucoup de ses membres occupent des emplois en dehors du groupe, les grands noms s’y consacrent exclusivement et contrôlent tout ce qui se passe dans leur environnement, qu’ils soient corruption, extorsion ou trafic d’armes. Une série incontournable si vous avez un rebelle en vous et avec un spin-off récent intitulé Mayans MC

Année: 2008 Saisons: 7 Épisodes: 92 Durée approximative: 40 minutes

Le dernier royaume

Enfin, si vous voulez vraiment voir sont combat brutal et des intrigues qui rappellent le temps passé, je pense que cette série vous laissera complètement satisfait ou satisfait. Son argumentation, qui s’inspire de l’histoire anglaise, nous rapproche de l’histoire de Alfred le GrandRoi du Wessex, vous voyez comment Angleterre est en train de tomber Victime de l’armée danoise. Il fils d’un noble, Uhtred de Bebbanburg, sera capturé par l’ennemi et doit choisir entre fidélité au sang ou à ses éleveurs.

Année: 2015 Saisons: 4 épisodes: 36 Durée approximative: 60 minutes