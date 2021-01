Si vous êtes passionné par les séries avec des problèmes juridiques sous-jacents, vous allez adorer nos recommandations.

Il fut un temps, de retour dans le Années 80 et 90, où la série de détectives, les tribunaux et plusieurs meurtres étaient si à l’heure de la journée, qu’ils ont même été inventés expressions le type n’est pas venu ni Perry, en raison de la renommée du détective Perry Mason, avec une série télévisée basée sur une série de romans des années 50. Bref, si vous adorez ce genre et que vous aimez Suits, nous vous montrons maintenant quatre alternatives sur Netflix Espagne pour que vos journées ne soient pas trop longues sans procès, sans gars avec des liens ou des crimes à résoudre.

Lupin

Nous avons commencé ce voyage, je dois dire que plus du côté de la crimes et les flics qui les persécutent celui des séries judiciaires proprement dites, avec l’un des sorties récentes sur la plateforme rouge, dès la rédaction de l’article. A cette occasion, à travers les performances impeccables de Omar sy, nous aurons l’occasion de rencontrer le mythique voleur en col blanc Assane Diop, inspiré, évidemment, par Arsène Lupin. Si vous aimez ce type de contenu, vous l’apprécierez comme un enfant. Assuré.

Année: 2021 Saisons: 1 Chapitres: 5 Durée moyenne: 40 minutes

Mindhunter

La pause qui a eu David Fincher dans le monde du cinéma a eu sa grande raison de poids dans la construction de cette série télévisée, l’une des Les essentiels de Netflix, avec tout l’arsenal de vertus que nous offre toujours le réalisateur impeccable. Dans ce cas, sous un nouvelle division au FBI, nous assisterons à la création de profils psychologiques dans l’organisation nord-américaine et, accessoirement, nous découvrirons, à travers des entretiens méticuleux, certains des criminels et meurtriers les plus perfides du pays américain, comme le cas de Charles Manson.

Année: 2017 Saisons: 2 Chapitres: 19 Durée moyenne: 45 minutes

L’aliéniste

Même si le esthétique de cette série, qui se déroule il y a des siècles, n’a rien à voir avec les costumes et les cravates, j’ai dû l’inclure dans cette liste à cause du style particulier qui sont imprimés à ses deux saisons, qui adressent deux crimes mystérieux, avec des tueurs en série en liberté, dans la ville de New York, créée il y a quelques décennies à peine et qui a encore besoin d’un certain poids avec une grande partie de sa population. Mettez en valeur le travail de votre trio d’étoiles, y compris l’acteur espagnol Daniel Brühl.

Année: 2018 Saisons: 2 Episodes: 18 Durée moyenne: 45 minutes

C’est comme ça qu’ils nous voient

C’est peut-être la série qui décrit le mieux un la criminalité et son essai ultérieur, également basé sur réalités, de toutes les propositions que nous avons écrites tout au long des derniers paragraphes. Cinq garçons, presque pas d’adolescents, du quartier de Harlem vérifier dans leur chair comment le Système judiciaire américain ignore toujours les innocents et les accuse d’atrocités qui, en vous trouvant au mauvais endroit au mauvais moment, peuvent maudit toi le reste de ta vie.

Année: 2019 Saisons: 1 Chapitres: 4 Durée moyenne: 75 minutes