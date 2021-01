Si vous aimez le monde de la science-fiction, des super pouvoirs ou du surnaturel, voici quelques séries que vous allez adorer en attendant la nouvelle saison de The Boys.

Les garçons est l’une des meilleures séries au monde de super-héros et anti-héros des 5 dernières années. Créé par Eric Kripke, il s’agit d’une série basée sur la bande dessinée homonyme de Garth ennis et Darick Robertson dans lequel nous voyons comment un groupe d’individus possède des super pouvoirs et est dirigé par la coopération Voight International, une entreprise qui les commercialise et les monétise en tant que stars de la télévision, musiciens, marques et plus encore.

D’un autre côté, dans la série, nous voyons les justiciers qui tentent de tuer ces individus depuis qu’ils ont découvert que la plupart d’entre eux sont corrompus, mauvais et abusent de leurs capacités, mais tout cela se passe alors que le public du monde entier considère ces individus avec des pouvoirs. en héros, bien qu’ils ne le soient pas. La série présente actuellement 2 saisons publiées * + et disponibles dans ** le catalogue Amazon Prime Video en Espagne et une troisième saison est prévue pour fin 2021. En attendant, voici une liste de quelques séries similaires à Les garçons.

Dieux américains

C’est une série basée sur le roman du même nom de Neil Gaiman. En lui la vie de Lune d’ombre, un ex-détenu qui après s’être rendu compte que l’amour de sa vie est mort, le rencontre Monsieur mercredi, un homme énigmatique qui devient leur compagnon lors d’un voyage à travers les routes des États-Unis où ils se retrouveront plongés dans un combat entre les anciens et les nouveaux dieux.

Année: 2017, Saisons: 3, Épisodes: 17, Durée approximative: 55 minutes.

L’avant-poste

Ceci est une série créée par Jason Faller et Griffon Kynan qui se concentre sur la vie de Talon, la seule survivante d’une race appelée “Black Bloods” qui se lance dans la recherche des meurtriers de ses parents. Cependant, en cours de route, il se rendra compte qu’il a des super pouvoirs qu’il doit apprendre à utiliser pour remplir sa mission.

Année: 2018 Saisons: 3 épisodes: 36 Durée approximative: 45 minutes.

Prédicateur

Une série créée par Evan Goldberg, Seth Rogen et Sam Catlin, l’histoire se concentre sur le révérend Jesse Custer qu’il est possédé par une créature surnaturelle et qu’après un incident dans sa ville, il se rend compte que Dieu a abandonné ses fonctions et qu’il est le seul à pouvoir traquer Dieu. Cette série est basée sur la bande dessinée homonyme de Garth ennis, Steve Dillon et Glenn Fabry.

Année: 2016 Saisons: 4.Épisodes: 43 Durée approximative: 45 minutes.

C’est une série créée par Tim Kring dans lequel les gens ordinaires découvrent qu’ils ont des capacités ou des super pouvoirs avec lesquels ils doivent apprendre à vivre et à s’adapter au point de prendre une décision sur quel serait l’objectif d’utiliser leurs pouvoirs. Cette série a donné lieu à une autre série qui s’appelait Héros Reborn, également créé par Tim Kring.

