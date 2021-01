Si vous avez besoin d’une nouvelle dose d’actes criminels, policiers et judiciaires, voici nos recommandations.

Écrit par Roberto Cantero sur HBO

le série télévisée, comme dans l’univers cinématographique, ils nous donnent une certaine perspective dans diverses matières et situations. Les deux parcelles qu’on trouve plus les proches, ceux qui nous atteignent au fond, comme ceux distant et plus fantaisiste, elles toutes ils nous invitent à rêver, même pour quelques instants. True Detective, en particulier dans sa première saison, nous a parlé de la passe du temps et comment nos choix ils ont terminé conditionnement tellement de nos vies comme celle d’autres personnes proches. Si vous voulez continuer à connaître des histoires incroyables, laissez-moi vous montrer quatre nouvelles recommandations pour pouvoir voir sur HBO Espagne.

Fargo

Nous commençons cette liste par un voyage au Amérique profonde, celui où les gratte-ciel brillent par leur absence et où chanceux ils tuent sans laisser de trace et les gars avec un mauvais fario ils se retrouvent boueux jusqu’aux genoux. Si vous voulez profiter d’une série où enchevêtrements, dans le plus pur style Coen, sont garantis, où enquêtes policières passer par des canaux quelque peu différents que d’habitude et où le Neige du Minnesota être aussi protagoniste que les acteurs eux-mêmes, vous devez donner une chance à Fargo.

Année: 2014 Saisons: 4 Chapitres: 41 Durée moyenne: 50 minutes

Tuer Eve

Nous vivons un doux moment dans la conjonction de série télévisée et Protagonistes, quelque peu différent de ce à quoi nous sommes habitués, féminin. Cette fois, nous devrons retrouver quelques femmes, tueur et police, qui maintiennent une jeu de chat et de souris, où nous pouvons parcourir la longueur et la largeur de la planète en voyant meurtres atroces et observer comment le chasseur ne veut pas finir de capturer sa proie et, pour sa part, comment la proie laisse des miettes de pain pour que le chasseur puisse la suivre.

Année: 2018 Saisons: 3 Chapitres: 24 Durée moyenne: 40 minutes

Mlle Sherlock

Si vous avez aimé l’idée de protagonistes féminins dans l’action policière, je suis convaincu que vous aimerez aussi la torsion de la Arthur Conan Doyle classique qui nous vient de Japon. Comment pourrait-il en être autrement, les deux protagonistes, un assistant de police excentrique et un chirurgien récemment arrivé de Syrie, seront en charge de résoudre différents crimes à Tokyo, grâce à sa grande capacité de déduction.

Année: 2018 Saisons: 1 Chapitres: 8 Durée moyenne: 45 minutes

La nuit de

Pour terminer cette liste de série avec cadre policier et crimes à résoudre, Je vous apporte l’histoire de Naz, un Citoyen américain d’origine pakistanaise ce qui sera accusé d’un crime odieux et doit lutter contre le système judiciaire Américain, en même temps percer l’une des prisons les plus troublées de l’état de New York. L’interprétation spectaculaire de Riz Ahmed et John Turturro ils nous laissent l’un des les miniséries les plus intéressantes de la plateforme de streaming nord-américaine.

Année: 2016 Saisons: 1 Chapitres: 8 Durée moyenne: 50 minutes