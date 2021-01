Si vous pariez sur des drames espagnols, vous feriez mieux d’être attentif ou attentif à notre liste suivante.

Écrit par Roberto Cantero

Si vous avez déjà lu l’un de mes articles recommandant des séries dans différents plateformes de streamingSûrement celle de la fiction espagnole vous semble familière, il est en très bonne santé. C’est vrai. Notre créateurs, scénaristes, compositeurs ou acteurs et actrices ils vivent un âge d’or sur le petit écran, ainsi que sur l’appareil que vous utilisez pour afficher le contenu. Si vous recherchez une nouvelle série pour combler le vide dans The Disorder You Leave, voici quatre recommandations pour Netflix En Espagne.

Favoris Midas

Pour clarifier, avant que des malentendus ne surviennent, critère J’ai continué à faire ces recommandations, pour vous dire que je voulais montrer Série espagnole et avoir le le suspense comme arme principale pour attraper le spectateur. Que feriez-vous si un organisation anonyme entre en contact avec vous et vous invite à payer une grosse somme d’argent autrement, tuera une personne au hasard? De cette initiative explosive, nous assisterons à une jeu de chat et de souris, où ni les bons ne sont si mauvais, ni les mauvais ne sont méprisables.

Année: 2020 Saisons: 1 Épisodes: 6 Durée approximative: 50 minutes

Farine

Si seulement roman a causé controverse Ces dernières années, c’était Fariña. L’histoire de l’ouverture de l’une de nos côtes les plus célèbres, la côte galicienne, vers la Trafic de drogue International a tellement donné à parler au cours des dernières décennies, qu’il était inévitable qu’un livre, un film ou une série télévisée voit le jour en mettant l’accent sur le conversion d’un pêcheur en baron de la drogue national.

Année: 2018 Saisons: 1 Épisodes: 10 Durée approximative: 65 minutes

Haute mer

Il est évident que toutes les productions qui finissent par être acquises ou produites par Netflix ont un grosse facture, mais le cas d’Alta Mar est particulier, car l’ère qu’il cherche à imiter est idéale pour robes, costumes et luxes à bord d’un look de paquebot impressionnant sur le petit écran. L’histoire, à cette occasion, nous place dans une longue voyager entre l’Espagne et le Brésil, où un couple de soeurs commencera à découvrir que leur famille contient tellement secrets comme cabines les gardes de bateau extravagants.

Année: 2019 Saisons: 3 épisodes: 22 Durée approximative: 40 minutes

Hache

Helena, avec une hache, est le protagoniste de ce série obsédante, situé dans le Années 60, et qui raconte l’histoire d’une femme, qui exerce le la prostitution à Barcelone, et cela finit par devenir fou de la tête du bande ce plus grand volume de héroïne se déplace dans la ville. Au fil des chapitres, nous verrons promouvoir le protagoniste à l’autel du trafic de drogue, tandis que Malpica, nom du méchant en question, cherchera trahir à Helena. Ne sachant pas où il entre.

Année: 2019 Saisons: 1 Épisodes: 8 Durée approximative: 45 minutes