Il Catalogue HBO dans Espagne Il n’est pas aussi étendu qu’aux États-Unis, bien plus depuis que Warner a rejoint l’équation et qu’ils ont conçu HBO Max, qui arrivera bientôt dans notre pays, mais il est impossible à quiconque d’avoir pu le voir complètement, pas même un petit aperçu. Si vous cherchez un moyen d’en trouver un nouvelle comédie, avec divers protagonistes, pour continuer le succès de The Big Bang Theory, je pense nos recommandations Ils vous seront d’une grande utilité.

copains

De toute évidence, bien que de nombreuses personnes connaissent leurs chapitres en avant et en arrière, il est impossible de ne pas recommander la série nord-américaine qui a fait fureur à la fin du siècle dernier et qui nous montre aussi un groupe d’amis, un peu moins intelligents que les Protagonistes de The Big Bang Theory, dans la merveilleuse ville de New York. Si vous vous êtes caché ou caché dans un bunker au cours des 20 dernières années, vous devriez donner l’une des séries comiques les plus importantes de l’histoire de la télévision.

Année: 1994 Saisons: 10 épisodes: 235 Durée approximative: 20 minutes

Famille moderne

Un cran en dessous, dans le sous-genre de comédie grand public, est-ce salade d’histoire, pimenté par l’ingéniosité de ses créateurs, Steven Levitan et Christopher Lloyd. Suivez les aventures et les mésaventures d’un famille classique, une autre famille avec deux parents et une troisième famille avec Femme latine et mari relativement plus haute, où le concept moderne vous fera éclater de rire. Il convient de noter le Chapitre 16 de la sixième saison, intitulé Connection Lost, qui est intégralement enregistré avec Appareils Apple.

Année: 2009 Saisons: 11 Épisodes: 250 Durée approximative: 20 minutes

Autres parents

Il est courant que le monde de la comédie, en particulier ces derniers temps, rende hommage aux mères et à leurs exploits au quotidien. A cette occasion, dans une série qui vient de Allemagne, nous aurons l’occasion d’être témoins, par le biais de faux documentaire, comment certains parents inexpérimentés sont placés devant une crèche. La variété de personnages Ceux qui passent par ce centre méritent d’être mentionnés, du père inquiet du danger des jouets à la mère qui ne sait pas que ses enfants sont vaccinés contre la rougeole.

Année: 2019 Saisons: 2 épisodes: 15 Durée approximative: 30 minutes

Unité

Bien que cette fois le casting ne soit pas aussi varié et nombreux que dans les recommandations précédentes, j’aimerais que vous lui donniez le opportunité à une série que s’est-il passé inaperçu pour le grand public de notre pays. L’intrigue de la bande, qui implique deux couples, l’un d’eux avec des enfants, vivant dans la même maison, nous raconte relations personnelles entre pairs, de rève pour accomplir, de la absence de vie sexuelle satisfaisant et le la communication comme une excellente solution à la plupart de nos problèmes.

Année: 2015 Saisons: 2 Épisodes: 16 Durée approximative: 25 minutes