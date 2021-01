Peu de séries atteignent la hauteur de Rick et Morty, mais voici quelques alternatives sur HBO.

Rick & Morty est peut-être la série animée pour adultes par excellence de la dernière décennie. Non seulement à cause de l’audace de son animation, qui montre violence et images en tout genre sans aucune contemplation, mais à cause de la multitude de références geek, de phrases pour l’histoire et de l’utilisation d’éléments scientifiques pour justifier certaines intrigues. L’utilisation d’univers parallèles et jouer avec les réalités des personnages principaux sont une constante, ainsi que toute idée absurde (transformer Rick en cornichon?) Peut nous donner les meilleurs épisodes que l’on puisse imaginer.

Cette série Adult Swim est en intégralité sur HBO et Netflix avec les derniers épisodes de la quatrième saison en route. Mais si nous l’avons déjà vu et revu et que nous recherchons des alternatives compétentes, nous vous apportons une liste avec 4 séries très similaires à Rick & Morty que vous pouvez voir sur HBO.

Heure d’aventures

Rick & Morty est une série qui, d’emblée, ressemble à un adulte, mais beaucoup sont classées comme des séries pour enfants qui cachent des références et des intrigues que seuls les plus adultes peuvent comprendre. Temps de l’aventure est l’une de ces séries spéciales que les plus jeunes de la famille peuvent regarder et s’amuser, tandis que les plus âgés peuvent trouver des intrigues et des réflexions d’adultes, avec des situations qui ne lésinent pas non plus sur la violence (bien que beaucoup plus sobre que dans Rick & Morty, évidemment ).

Année: 2010, Saisons: 10, Épisodes: 274, Durée approximative: 10 minutes.

Prise samouraï

Cartoon Network nous a apporté Prise samouraï au début du XXIe siècle avec une proposition d’adulte d’être une série d’animation. Son classement depuis plus de 12 ans nous fait déjà comprendre qu’il ne s’agit pas d’une série pour enfants. Tout au long de 4 saisons, Samurai Jack a recueilli de bonnes critiques et a publié une nouvelle saison 13 ans plus tard via Adult Swim. Vous pouvez trouver la série originale sur HBO Espagne.

Année: 2001 Saisons: 5 Épisodes: 63 Durée approximative: 20 minutes.

M. Pickles

M. Pickles revient à la dynamique de Rick & Morty avec une animation depuis plus de 18 ans. En fait, la prémisse de cette série est de nous raconter la vie d’un adorable chien issu d’une famille merveilleuse. Le problème est que le chien est complètement fou et satanique, vous pouvez donc vous attendre à toutes sortes de choses folles et gores dans cette série.

Année: 2014 Saisons: 4 épisodes: 32 Durée approximative: 10 minutes.

Poulet Robot

Une autre série pour les plus de 18 ans. Poulet Robot laissez l’animation 2D derrière vous pour présenter une série en Stop Motion dans la vraie vie. Cette série Adult Swim nous présente une multitude de croquis en tout genre sur 10 saisons. Dans la série apparaissent toutes sortes d’acteurs, comédiens et personnalités du secteur du divertissement impliqués dans les sketches les plus insensés.

Année: 2005 Saisons: 10 épisodes: 181 et 11 spéciaux Durée approximative: 10 minutes.