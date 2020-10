Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cette semaine Ubisoft fait une publication sur leur site officiel où ils détaillent les nouvelles et répondent aux questions concernant leurs prochaines sorties sur les consoles de nouvelle génération. L’un de ces titres est Assassin’s Creed Valhalla, l’un des jeux les plus attendus de l’année, qui se déroulera dans l’âge d’or des Vikings et maintenant, avec cette annonce, c’est déjà confirmé, Assassin’s Creed Valhalla pourra fonctionner en qualité 4K à 60 fps en PS5. Bien sûr, en redimensionnant.

Auparavant, il y avait eu confusion parmi les utilisateurs concernant la qualité avec laquelle Assassin’s Creed Valhalla pouvait être joué, car dans la déclaration d’Ubisoft, certains utilisateurs interprétaient que le jeu pouvait fonctionner en 4K ou 60 fps, devant en préférer un sur l’autre. Quelque chose qui a été maintenant éclairci par Ubisoftcar le jeu sera jouable en résolution 4K sans sacrifier les images par seconde.

Il est à noter que cette résolution ne sera pas native et qu’il sera plus que tout possible pour un redimensionnement de l’image, rappelons qu’Assassin’s Creed Valhalla aura son lancement le 10 novembre pour Xbox One, Xbox Series X / S, PS4 et Stadia, arrivant plus tard sur PS5 le 12 novembre.

