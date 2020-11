Cinq ans se sont écoulés, mais le Samsung Galaxy S6 et le Samsung Galaxy Note 5 sont constamment mis à jour.

Écrit par Christian Collado

La prochaine fois que vous entendrez quelqu’un dire que les téléphones Samsung ne sont pas suffisamment mis à jour, vous pourrez leur montrer cette nouvelle. Parce que 5 ans après son introduction, le Samsung Galaxy S6 et le Samsung Galaxy Note5 ont reçu une nouvelle mise à jour.

Bien que ce ne soit pas un mettre à jour vers une nouvelle version d’Android –Les deux modèles étaient ancrés dans Android 7 Nougat pour la vie–, il est apprécié que le sud-coréen continue de prêter attention à deux téléphones lancés en 2015, dont la dernière mise à jour assurée a été publiée en 2018.

Savoir plus: Comment savoir si votre mobile ne recevra plus les mises à jour Android

Samsung met à jour les Galaxy S6 et Note5

Comme expliqué dans TizenHelp, cette mise à jour est la première reçue par les Galaxy S6 et Note5 depuis la fin de leur période de support en 2018.

Et la vérité est qu’il n’y a pas beaucoup de nouveautés que le nouveau firmware introduit. En fait, la liste officielle des modifications ne mentionne que les «améliorations de la stabilité et de la sécurité du système», mais ne fait pas référence aux nouvelles spécifiques ou aux corrections de bogues introduites.

De plus, les deux appareils resteront ancrés dans Android 7 jusqu’à la fin de leurs jours, et il ne semble pas que le correctif de sécurité variera – actuellement les deux modèles conservent les correctifs d’août et juin 2018 dans le cas du Galaxy Note5 et du Galaxy S6. respectivement-.

Ce n’est pas la première fois que Samsung surprend ainsi sa communauté d’utilisateurs. Il y a quelques semaines à peine, nous avions mis en garde contre une mise à jour visant le Samsung Galaxy S7, un modèle lancé il y a quatre ans – mais c’est quand même un mobile qui maintient le type au milieu de 2020 -, et depuis quelques mois il est devenu la première entreprise à apporter des mises à jour de sécurité mensuelles sur certains de ses mobiles.