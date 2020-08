Bienvenue dans la 343e édition d’Android Apps Weekly! Voici les gros titres de la semaine dernière: La saga Fortnite s’est poursuivie cette semaine avec un tas de nouveaux développements. Microsoft a montré son soutien à Fortnite en raison des développements de Fortnite avec Unreal Engine et de son impact sur les jeux sur PC. De plus, Epic Games a organisé un tournoi Fortnite avant que les joueurs Apple ne perdent leurs privilèges multiplateformes plus tôt cette semaine. Pendant ce temps, Apple a répondu aux affirmations de Fortnite devant le tribunal, comparant Epic Games aux voleurs à l’étalage dans des déclarations judiciaires vraiment bizarres. Cliquez sur les liens pour plus de détails. Des personnes en Arizona poursuivent Google pour des raisons de confidentialité. Les documents judiciaires alléguaient que même les employés de Google n’avaient aucune idée de ce qui se passait avec leur propre vie privée, sans parler de celle des autres. Google a déclaré que les documents et les sources d’information avaient choisi des morceaux juteux pour que la situation semble bien pire qu’elle ne l’était en réalité. La plupart d’entre eux datent de 2018 et Google a considérablement amélioré les services de localisation depuis lors.Android 11 obligera parfois les gens à utiliser l’application de caméra standard, même s’ils préfèrent une caméra tierce. Le nouveau système permettra aux utilisateurs d’utiliser la caméra dans des applications où une caméra est intégrée, comme Instagram. Cependant, si une application nécessite l’utilisation d’une caméra extérieure, le système d’exploitation utilisera par défaut l’application de caméra standard au lieu de toute application tierce. Ce n’est pas trop grave puisque vous pouvez toujours utiliser des applications tierces, mais c’est quand même un peu restrictif. Certains téléphones chinois ont récemment été livrés avec des logiciels malveillants et c’est un peu un gros problème. Les logiciels malveillants, Triada et xHelper, pouvaient télécharger des applications en arrière-plan et s’abonner à des services sans le consentement de l’utilisateur. Cela a affecté certains Tecno W2, un téléphone à bas prix de Chine. Cliquez sur le lien pour plus de détails. TikTok riposte contre le gouvernement américain. Un nouveau procès du géant des médias sociaux allègue que le gouvernement américain a intentionnellement ignoré toutes les tentatives faites par TikTok pour montrer aux États-Unis qu’il ne s’agissait pas d’une menace pour la sécurité. Certaines des initiatives comprenaient le stockage des données des utilisateurs américains en dehors de la Chine et une barrière de données empêchant les autres applications du développeur d’accéder à TikTok. L’ordre de Trump de vendre ByteDance à une société américaine avant le 15 septembre reste également en vigueur.

Superstars du baseball 2020

Prix: Libre de jouer

Baseball Superstars 2020 est la dernière simulation de baseball d’arcade de GAMEVIL. Les joueurs commencent le jeu en collectant divers personnages pour améliorer leur équipe de baseball. Vous pouvez améliorer les joueurs, les entraîneurs et les entraîneurs. De plus, vous pouvez personnaliser votre équipe de baseball de différentes manières. Il y a du baseball réel, y compris un mécanicien de frappe et de lancer. Les deux sont de style arcade, donc il n’y a pas beaucoup de réalisme. Cependant, c’est un petit jeu d’arcade amusant pour les fans de baseball malgré son prix gratuit.

Clips sécurisés

Prix: 1,99 USD

Secure Clips est un nouveau gestionnaire de presse-papiers qui comprend également certaines fonctionnalités de sécurité. Il intercepte essentiellement le presse-papiers Android standard afin que vous puissiez copier et coller du texte à des endroits sans vous soucier de qui peut le voir. C’est un peu bizarre à utiliser. Vous copiez le texte avec un menu à trois points au lieu du pop-up habituel, puis collez de la même manière. Ainsi, il ignore complètement le système d’exploitation. Vous pouvez également activer une autorisation d’accessibilité supplémentaire pour ignorer cela et l’utiliser comme vous le feriez avec la méthode Android OS. Il coûte 1,99 USD à l’avance, sans achats intégrés et c’est un outil pratique pour les personnes soucieuses de la confidentialité.

Âme d’Eden

Prix: Libre de jouer

Soul of Eden est le dernier jeu de Rayark. Rayark est généralement connu pour ses jeux de rythme, mais il s’agit en fait d’un jeu de cartes de duel en ligne. Les joueurs construisent des decks de 30 cartes à partir d’une collection de plus de 100, puis se battent les uns contre les autres en ligne. Le jeu propose également des matchs de quatre minutes, diverses factions auxquelles les joueurs peuvent se joindre et un système de jeu décent qui permet de personnaliser vos stratégies de combat sans dépendre entièrement de RNG. C’est un titre gratuit et les gens semblent l’aimer jusqu’à présent.

Bazaart

Prix: Gratuit / 1,99 $ par mois

Bazaart est une application d’édition de photos avec des effets sympas. Il n’a pas toutes les choses habituelles, mais il compense avec quelques astuces amusantes. Il existe un outil de gomme d’arrière-plan magique qui vous permet de supprimer votre arrière-plan et d’y mettre autre chose à la place. Vous pouvez également le faire manuellement si vous le souhaitez. L’application dispose également d’une tonne métrique de filtres, d’effets et d’autocollants ainsi que de commentaires de base tels que retourner, faire pivoter, mettre à l’échelle et dupliquer. La version gratuite fonctionne assez bien et possède la plupart des fonctionnalités, mais vous devez débourser 1,99 $ pour tout. Vous pouvez essayer la prime avec un essai gratuit de sept jours.

L’équipe d’élite de Tom Clancy

Prix: Libre de jouer

Tom Clancy’s Elite Squad est un jeu de stratégie multijoueur en ligne sur le thème de Tom Clancy. Le jeu comprend cinq batailles contre cinq joueurs où chaque joueur indique à ses personnages où aller et quoi faire. L’équipe laissée debout à la fin gagne. Le jeu se concentre principalement sur son arène PvP, mais vous pouvez également jouer au mode campagne pour commencer. Nous n’en avons pas trop joué, mais il semble que ce sera assez décent. Les graphismes sont bons et le jeu est décemment rapide. Il y a quelques bugs précoces mais ils ne devraient pas durer très longtemps.

