Écrit par Jose García Nieto dans Virtual Assistants

L’Assistant Google est le meilleur assistant virtuel créé à ce jour, et quiconque dit le contraire non seulement ment, mais ne l’a pas prouvé. Après un Google Now loin derrière Siri, le Big G a mis tous ses efforts dans le développement d’une Intelligence Artificielle capable de gérer l’assistant d’Apple, et il a réussi, au point que a suscité l’envie chez les utilisateurs iOS. Google Assistant est capable de tout ce que vous lui demandez et plus, mais aujourd’hui, au lieu de vous apprendre à l’utiliser pour être plus productif, Nous allons vous apprendre à l’utiliser pour vous faire rire.

L’assistant Google que nous avons presque tous sur notre Android a un des possibilités infinies que vous pouvez utiliser pour le plaisir, passer un bon moment, jouer à des jeux et même apprendre quelque chose de nouveau et de curieux. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses.

Hey Google, pouvons-nous jouer à des jeux?

Y a-t-il une meilleure façon de perdre du temps que jouer avec votre propre assistant? Cela peut sembler très Black Mirror, mais Google Assistant est capable de vous divertir pendant longtemps avec un grand nombre de jeux. Dites simplement “Allons-nous jouer quelque chose?”, Cela vous montrera un liste de jeux allant du serpent aux jeux-questionnaires. Dans chacun d’eux, il y a plusieurs autres options, alors choisissez celle que vous aimez le plus.

Mon préféré, en tant que bon cinéphile que je suis, est de deviner des films avec des emojis. Bien qu’il existe également un type trivial qui est super amusant. Il a également une liste presque infinie de questionsJe suis depuis environ une demi-heure sans répéter une seule question. Jetez un coup d’oeil!

Hey Google, chante-moi quelque chose

Préparez-vous à bien rire, car oui, Google Assistant est capable de chanter. Il a pour tout le monde, du reggaeton au flamenco, tous liés aux fonctions qu’il peut remplir. Pour le tester, demandez-lui de vous chanter une chanson. Au début, il est un peu timide et vous dira des choses comme s’il n’était pas prêt ou qu’il a honte (c’est incroyable), mais si vous insistez, il finira par chanter.

Le style que je te chante est complètement aléatoire, mais pour l’amour du ciel, essaie jusqu’à ce que je te chante du reggaeton, car c’est le meilleur que Google ait pu mettre dans l’assistant. Quand il a fini une chanson, dites des choses comme “Another”, “Sing more” … pour qu’il continue à chanter.

Hey Google, raconte-moi une blague

Voici un peu de tout, je vous le dis déjà. Si vous demandez à l’Assistant Google de vous raconter une blague, quelque chose de drôle, de vous raconter une blague, etc., l’assistant libérera toute votre créativité et votre humour et cela peut même vous faire sourire. Mieux encore, et c’est quelque chose que j’ai découvert en faisant ce post, c’est que L’Assistant Google change le ton de la voix en fonction d’une blague. Par exemple, dans la blague sur la capture à gauche, la blague sur le portefeuille, quand le voleur parle, GA met une mauvaise voix puis comme une femme inquiète.

Ensuite, il en a d’autres qui ne sont pas si drôles, mais de temps en temps, il en laisse tomber qui sont vraiment bons. Faites des tests, car l’Assistant Google a des blagues pour passer un bon moment. Si vous lui dites «Dites-m’en plus», il vous en dira de plus en plus, à l’infini et au-delà.

Hey Google, dis-moi un fait amusant

Si apprendre de nouvelles choses est votre truc et que vous êtes une personne curieuse, vous allez adorer ça. Google Assistant est capable de vous dire des faits intéressants et curieux si vous le demandez. Dites simplement “Dites-moi un fait curieux / intéressant” et il commencera à vous dire des choses que vous ne saviez sûrement pas l’histoire, la nature, l’espace, le corps humain … Il a quelque chose pour tous les goûts et toutes les couleurs, et il n’a pas été répété une fois pour toutes que je l’utilise.

Hey Google, dis-moi une énigme

Si vous voulez un défi, il est préférable que vous disiez à Google Assistant de vous dire une énigme. La vérité est que ce sont des énigmes compliquées (surtout si, comme moi, vous n’avez jamais été très doué pour elles), mais elles ont un problème, et c’est cela juste après vous avoir dit l’énigme vous dit la réponse, lui fait perdre un peu de grâce. Mais bon, vous en apprendrez de nouveaux à dire à vos amis.

Et jusqu’à ici! C’est incroyable ce que Google a fait avec Google Assistant, tous les secrets qu’il cache et tout ce qui n’a pas encore évolué. Mes sincères félicitations à Google, car c’est l’une des meilleures innovations qu’il a lancées ces dernières années.