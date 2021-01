L’avantage d’un smartphone est l’immense quantité de choses que nous pouvons en faire. Le mauvais côté d’un smartphone est justement le sentiment que tant de fonctions nous dépassent et que nous allons utiliser 20% du mobile au total. Vous pouvez écrire, ajouter des emojis, mais effacer du texte en secouant l’iPhone? Convertir le clavier en un trackpad semblable à une souris d’ordinateur portable? Vous avez raison.

Ecrire d’une seule main

C’est l’une de ces fonctions qu’il est facile d’oublier, mais qui à un moment ou à un autre lorsque nous sommes / devons tenir l’iPhone d’une main peut être d’une grande aide. Pour faciliter la saisie à une main, vous pouvez rapprocher les touches de votre pouce sur tous les modèles à l’exception de l’iPhone SE et de l’iPhone 5s:

Garder appuyé sur l’icône emoji ou l’icône du monde sur le clavier à l’écran. Glissez vers sélectionnez l’une des dispositions de clavierPar exemple, choisissez l’icône avec une flèche pointant vers la droite pour déplacer le clavier vers le côté droit de l’écran.

Si vous voulez terminer une phrase rapidement avec un point et un espace, il vous suffit de pappuyez deux fois sur la barre d’espace. Et si vous souhaitez annuler la dernière modification du texte que vous avez saisi, secouez le terminal et appuyez sur Annuler.

Sélectionnez et révisez le texte

Pour insérer du texte ou réviser ou remplacer du texte existant, effectuez l’une des opérations suivantes:

Placez le point d’insertion à l’endroit où vous souhaitez insérer du texte

Garder a appuyé sur le texte pour montrer la loupe, faites glisser vers placer le point d’insertion puis commencez à taper (vous pouvez ignorer le menu qui apparaît).

Sélectionnez le texte à remplacer

Placez le point d’insertion comme expliqué ci-dessus, puis levez le doigt. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur pour sélectionnez le mot ou tout le texte. Faites ensuite glisser les points de sélection pour sélectionner plus ou moins de texte. Écrivez ce que vous voulez pour remplacer le texte sélectionné.

Sélectionnez le texte à réviser

appuie sur le point d’insertion pour afficher les options de sélection ou appuyez deux fois sur un mot pour le sélectionner; faites glisser les points de sélection pour sélectionner plus ou moins de texte, puis touchez pour voir toutes les options:

presse Couper, copier ou coller. presse B / I / U pour changer le format du texte sélectionné. presse Remplacer pour voir des suggestions de remplacement de texte, ou demandez à Siri de suggérer un autre texte.

Avec le presse-papiers universel, vous pouvez couper ou copier quelque chose sur un appareil Apple et le coller sur un autre. Vous pouvez également faire glisser et déposer pour déplacer le texte sélectionné dans une application.

Convertissez votre clavier en trackpad



Maintenez le Barre d’espace (ou appuyez sur clavier puissant sur les modèles avec 3D Touch) jusqu’à ce que le clavier devienne gris clair. Faites défiler le point d’insertion en faisant glisser votre doigt par le clavier. Sur les modèles avec 3D Touch, sans lever le doigt, appuyez sur un peu plus fort pour sélectionner un motet faites glisser pour sélectionner plus de texte. Pour sélectionner une phrase, appuyez deux fois fort. Pour sélectionner un paragraphe, appuyez trois fois fort.