Comment tirer le meilleur parti de vos achats et ajouter les meilleures fissures à votre équipe? Nous vous donnons cinq conseils.

La compétition est rude et les joueurs de FIFA 21 n’arrêtent pas de grandir et d’ajouter de nouvelles recrues à leurs équipes de FIFA Ultimate Team. Cependant, vous pensez que vous stagnez et vous ne savez pas trop pourquoi, non? Depuis Jeux 3D, et profitant de la PS4 Open Series et des championnats FIFA 21 qui se déroulent jusqu’en mars prochain, nous allons vous offrir quelques conseils pour que vous puissiez maximiser vos profits à la recherche de meilleurs joueurs et, avec eux, de meilleurs résultats.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours participer aux différents tournois de la PS4 Open Series dans FIFA 21 et accéder à de superbes prix en espèces et points FIFA. Réussir à des tournois ouvrira les portes à des concours continentaux dans lesquels vous pourrez prouver votre valeur chaque mois et accéder à de plus grands prix de votre Playstation 4. Prêt à continuer à vous améliorer et à profiter de l’un des meilleurs tournois FIFA 21 en ligne? N’hésitez pas à suivre nos conseils!

L’option idéale ne passe pas toujours par l’achat dans les fissures

CR7, Messi, Lewandowski, Kevin De Bruyne ou les icônes des catégories comme les malheureux Maradona, Pelé, Zinedine Zidane ou Ronaldo Nazario … pratiquement inaccessible avec des pièces de monnaie, non? Patience: misez sur une stratégie plus humble et essayez de commencer à acheter joueurs optimaux qu’ils ne vous coûtent pas un bras et une jambe. Profitez de leurs connexions et liens pour obtenir plus de matchs sur le terrain et n’hésitez pas à envisager d’acheter des crack à long terme.

Votre stratégie initiale doit passer par les pièces

Enveloppes ouvertes ce n’est pas une garantie de quoi que ce soitQu’allons-nous vous dire que vous ne savez pas. En fait, il existe de nombreux modes de jeu dans lesquels vous pourrez accéder aux enveloppes sans avoir à dépenser vos précieux points par hasard. Sans aller plus loin, vous pouvez décider de parier beaucoup de vos efforts sur Division Rivaux, vérité? Eh bien, voici deux options intéressantes: choisissez vos récompenses en pièces au début, pendant que vous assemblez votre équipement et avez besoin de revenus, et passez aux packs non transférables plus tard pour accéder à un nombre optimal d’enveloppes.

Attention aux jalons FUT!

Si le dernier volet de la saga FIFA a montré quelque chose, c’est que l’accomplissement des missions se traduit non seulement par le déblocage de récompenses intéressantes, mais aussi un moyen de vous tester avec différents défis et défis ce qui, à son tour, peut être une formation utile. L’accès à de nouveaux joueurs et pièces est plus facile si vous remplissez toutes les conditions hebdomadaires, alors n’hésitez pas à jeter un œil aux différents tests EA Sports à ajouter nouveaux avantages tout en jouant.

Contrôlez le temps d’achat

Comme dans tout, il y a meilleurs et pires moments dans lequel investir vos pièces FIFA. N’hésitez pas à parcourir vos crédits après les distributions de récompenses dans les principaux modes de jeu – ce sera le moment idéal pour économiser des milliers de pièces sur des joueurs répétitifs qui empileront le marché pendant quelques heures. Une stratégie qui, sans aucun doute, vous fera économiser de bonnes pincées pour investir transactions futures pour votre équipe.

Bien concurrencer est tout. Consultez nos conseils précédents

Est-ce la première fois que vous entendez parler de la FIFA 21 Open Series en Jeux 3D? Ensuite, il est fort probable que vous ayez manqué nos deux précédents articles sur la concurrence. Dans le premier, nous vous avons proposé une série de conseils pour participer à FIFA 21 et vous améliorer; Dans le second, nous parlerons de certains des footballeurs qui ont formé une équipe eSport pour participer à la FIFA et aux autres eSports du moment. L’Open Series peut être un bon point d’entrée pour la compétition!

Astuce bonus: jouez à l’Open Series pour de superbes prix!

Comme nous vous l’avons rappelé ces dernières semaines, la FIFA 21 Open Series sur PS4 est une excellente option pour ajouter de l’expérience dans les compétitions eSports et FIFA en particulier, mais c’est aussi une modalité de tournoi avec de superbes prix sous forme de Points FIFA et de prix en espèces. Il y aura des championnats jusqu’en mars prochain, alors n’hésitez pas à vous arrêter au rendez-vous et à participer pour devenir l’un des meilleurs joueurs du pays et le continent.

En savoir plus: FIFA 21 et Open Series PS4.

