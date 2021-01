Les Sopranos ont depuis longtemps mis fin à leurs aventures, voici leurs meilleures alternatives sur HBO.

The Sopranos fait partie de ces séries qui ont marqué un avant et un après sur HBO. Le crime organisé s’est réinventé au format télévisuel après nous avoir laissé avec des films incroyables comme The Godfather ou Scarface. HBO pariait sur une série qui durerait près de 10 ans où des personnages mythiques, menés par un Tony Soprano joué par James Gandolfini, marqueraient une époque. HBO a tendance à parier sur le genre gangster, avec des séries d’action choquantes, d’intrigues et de trahisons, alors

Trouver des imitateurs Soprano est relativement facile, en fait il y a quelques jours on parlait déjà de séries Soprano très similaires sur Netflix, même si ce qui est difficile, c’est de trouver des séries qui convainquent vraiment et soient à la hauteur de la tâche. Si vous êtes utilisateurs de HBO et que vous avez déjà terminé The Sopranos et que vous recherchez des séries du même style, nous vous proposons ces 5 bonnes alternatives aux Sopranos sur HBO qui sont à la hauteur de cette œuvre mythique.

Le fil

Le fil C’est l’une des meilleures séries de l’histoire, en concurrence loyale avec Les Sopranos et d’autres productions de HBO qui nous présente une histoire qui nous surprendra complètement. Cette série policière aimée de tous et qui présente ouvertement toutes sortes de crimes et d’actions policières est la meilleure que vous puissiez voir. Cette série incroyablement réaliste et sans fioritures de HBO fait suite à une enquête croissante sur la drogue et le meurtre à Baltimore; une enquête aboutissant à une série complexe d’écoutes téléphoniques et de surveillance. Racontée du point de vue de la police et de ses objectifs, la série capture un univers dans lequel la distinction facile entre le bien et le mal, et le crime et la punition est remise en question à chaque tournant.

Fargo

Fargo est une autre série sur les crimes, les mystères et toutes sortes d’histoires des plus réussies. Il s’agit de l’adaptation originale du film oscarisé, Fargo parle d’un nouveau crime, d’un nouveau cas et de nouveaux personnages, définis par le sens de l’humour et la “gentillesse du Minnesota” qui ont fait du film un classique.

Année: 2014 Saisons: 3 épisodes: 30 Durée approximative: 55 minutes.

Gomorrhe

Si The Sopranos nous raconte une histoire sur la mafia italo-américaine, Gomorrhe nous emmène directement à la mafia italienne, la Camorra napolitaine. Gomorrhe raconte l’histoire de la Camorra, la violente mafia napolitaine, du point de vue de Ciro. Le jeune homme est le bras droit du chef de clan, Pietro Savastano et sait mieux que quiconque ce que signifie la loyauté. Cette série a ses 4 saisons sur HBO et est l’une des surprises de ces dernières années.

Année: 2014, Saisons: 4, Épisodes: 48, Durée approximative: 45 minutes.

Boardwalk Empire

Boardwalk Empire C’est une autre série mythique de HBO, même si cette fois nous voyageons dans le passé, jusqu’aux années 1920, où la prohibition a promu le secteur mafieux, comme de nombreuses autres œuvres de divertissement nous l’ont dit au fil des ans. Cette série légendaire avec Steve Buscemi à la barre est l’une de ces alternatives aux Sopranos à considérer. “Atlantic City, 1920. Lorsque l’alcool a été interdit, les criminels sont devenus rois.”

Game of Thrones

C’est peut-être trop loin de la proposition des Sopranos, mais les luttes familiales, la violence, les performances mythiques et l’importance que la série a eue pour HBO, Game of Thrones c’est l’un des équivalents les plus proches de The Sopranos, peut-être son équivalent moderne de HBO, en fait. «Dans un pays où les étés durent des décennies et les hivers peuvent durer toute une vie, des problèmes se cachent. Des machinations du sud aux terres sauvages de l’est, en passant par le nord gelé et le mur millénaire qui protège le royaume des forces des ténèbres, deux puissantes familles se livrent une confrontation meurtrière pour régner sur les sept royaumes de Westeros ».

Année: 2011 Saisons: 8 Episodes: 73 Durée approximative: 55 minutes.