Le jour attendu par beaucoup de petits à la maison est arrivé et c’est que les cadeaux font partie intégrante de chaque Noël. Les personnes souffrant d’œdèmes ont tendance à demander à la fin de l’année ce qu’elles désirent avec un intérêt particulier et leurs proches font l’impossible pour réaliser ces souhaits. Votre marque doit également être prise en compte dans cette équation.

Dans une année complexe comme celle qui est sur le point de se terminer, cette prémisse n’est peut-être pas seulement les besoins d’un peuple. Les marques ont hâte d’entamer une nouvelle année dans laquelle les conditions du marché se rétablissent et les opportunités de croissance sont plus apparentes.

L’envie n’en serait pas moins si l’on considère que la pandémie a laissé des défis sans fin aux marques de tous secteurs.

Les chiffres sont accablants à cet égard. Une étude signée par Psyma indique que 3 consommateurs sur 4 Ils affirment que le passage du COVID-19 laissera un changement permanent dans votre vie.

Bien que 36% des consommateurs disent qu’une fois la pandémie terminée, ils achèteront normalement lorsque l’éventualité passera, la réalité est que leur comportement montrera des écarts qui ouvriront un espace d’opportunités pour certains produits et marques.

Dans ce sens, Mindshare a identifié cinq idées qui seront essentielles pour se connecter avec les consommateurs dans la nouvelle normalité:

Un consommateur concerné: Dans le monde, trois personnes sur dix se disent «très affectées» économiquement par les effets de la crise sanitaire.

Jeunes générations, en faillite: Lorsque ce sentiment d’affectation financière est lu par les tranches d’âge, les plus jeunes se disent particulièrement choqués.

Inquiétude d’ennui: Malgré le fait qu’en mars, plus de six personnes sur dix se disaient préoccupées, il s’est maintenant stabilisé à un peu plus de 50%. La figure va dans la direction opposée au sentiment d’ennui. Au cours du seul mois dernier, il est passé d’une personne sur cinq à une personne sur quatre.

En ligne à la hausse: Depuis le début de la pandémie et jusqu’en mars, le nombre de consommateurs ayant effectué des achats en ligne «plus qu’avant» a atteint 31%. Aujourd’hui, le nombre est passé à près d’un sur deux.

Avide de la nouvelle normalité: À l’époque actuelle, six personnes sur dix ont déclaré qu’elles avaient hâte de revenir à la normale.

En ce sens, les marques ont dû demander au Père Noël une série de cadeaux pour renforcer leurs stratégies pour une nouvelle année qui, bien que difficile, apportera également de nouvelles opportunités à ne pas manquer.

De cette façon, nous partageons cinq cadeaux que nous espérons que votre marque a reçus ce Noël pour créer des stratégies 2021 vraiment solides pour le nouveau consommateur:

Capacité à être découvert

Ce n’est pas un secret, les canaux en ligne ont pris une importance particulière dans le parcours d’achat de différentes générations, où il sera nécessaire que la marque ait la capacité d’être découverte à la fois par les utilisateurs les plus numériques et ceux qui ne font que commencer leur aventure dans le domaine numérique. .

La stratégie nécessitera donc un lien fort entre le marketing et la communication, où un contenu multiplateforme basé sur le référencement, avec une distribution multicanal enrichie à la fois d’outils organiques et payants sera un élément clé.

Contenu de valeur

Les publics attendent des contenus fonctionnels, adaptés à leurs besoins changeants et livrés en temps opportun.

Les stratégies de marketing de contenu devront redéfinir leur valeur dans leurs efforts pour attirer et fidéliser le public. Les marques auront besoin de ce type d’action pour ne pas perdre de pertinence. D’un article téléchargeable ou d’un bon article à un webinaire, c’est l’occasion de «donner» du contenu à des publics qui leur permettront de libérer cette nouvelle normalité.

De nombreuses histoires puissantes

Un “grand cadeau” pour toute marque sera d’inclure dans son ADN des histoires attrayantes capables de capter l’attention du public. La narration jouera un rôle vital pour influencer et communiquer n’importe quel sujet, aussi épineux ou complexe qu’il puisse paraître.

Les histoires doivent être présentées dans différents formats, où sans aucun doute, ces courtes vidéos pourront gagner en pertinence particulière grâce à des plateformes telles que TikTok.

RP avec intelligence

Au cours de cette année, il a été démontré que les relations publiques sont obligées d’évoluer. Offrir une équipe de relations publiques intelligente en cadeau à une marque sera essentiel à son succès en 2021.

À ce stade, il est important de mentionner qu’une stratégie de relations publiques intelligente est celle qui combine les aspects les plus traditionnels de ce travail avec ceux qui ont une forte impulsion numérique, tout cela visant à se créer une solide réputation face à un marché à chaque fois. plus compétitif.

Les événements virtuels comme nouvelles expériences client

Au cours des derniers mois, les événements virtuels ont connu une croissance fulgurante. Les marques devraient commencer à intégrer ces ressources non pas comme un simple espace de sortie, mais comme un élément essentiel à partir de maintenant pour générer des expériences pertinentes pour le consommateur.

Ainsi, ils doivent être considérés comme un élément des mesures de retour sur investissement et d’autres paramètres commerciaux.