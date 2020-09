Entreprendre … une expérience avec des hauts et des bas que nous devrions tous vivre à un moment donné de notre vie, où nous pouvons apprendre et découvrir notre potentiel ainsi que ressentir une grande satisfaction en créant une entreprise et même en créant des emplois. Il se peut que vous ayez besoin d’un revenu supplémentaire, que vous ayez perdu votre emploi ou que vos besoins personnels vous obligent à avoir une plus grande flexibilité dans l’utilisation de votre temps, bref, il peut y avoir de nombreuses raisons d’entreprendre.

Ce qui est un fait, c’est que si vous travaillez comme salarié au sein d’une entreprise depuis plusieurs années, il est important que vous adoptiez de nouvelles habitudes de pensée et d’activités car entreprendre est un changement de vie important. Je partage certains des changements les plus importants:

Créer une vision pour ajouter de la valeur et résoudre les problèmes – Lorsque vous êtes salarié, la même entreprise définit la stratégie et vous faites partie d’un écosystème qui a son propre rythme. Lorsque vous commencez, vous créez une vision et définissez des objectifs à court, moyen et long terme. Soyez très clair sur le problème que vous allez résoudre et comment vous allez ajouter de la valeur à votre client. Partagez la vision avec vos alliés en permanence (investisseurs, employés, partenaires). Vous serez celui qui prendra le bateau et définira l’itinéraire. Ressentez la passion de votre entreprise mais soyez objectif et lorsque vous devez prioriser des projets et des innovations, évaluez la viabilité, la faisabilité et à quel point le client souhaite la solution.

Renforcer la prise de décision et accepter qu’il y aura des échecs en cours de route – Soyez concentré, flexible et positif. Parfois, vous devrez prendre des décisions avec des informations incomplètes. Soyez conscient de votre sagesse et de votre créativité intérieure, qui, avec votre expérience et vos compétences, vous aideront à créer vos propres règles de prise de décision. Ce processus peut vous faire vous sentir craintif et mal à l’aise; apprenez à être à l’aise avec l’inconfort et acceptez que pour gagner, il faut parfois échouer. Pensez à avoir un système pour détecter les pannes et en tirer des leçons et donc à chaque tentative de vous rapprocher de la solution. Steve Jobs était convaincu que la persévérance est la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent des entrepreneurs qui ne réussissent pas. Mark Zuckerberg dit que le plus gros risque est de ne pas prendre de risques … dans un monde en évolution rapide, la seule stratégie qui est garantie d’échouer est de ne pas prendre de risques.

Alors au lieu de penser à ce qui se passerait si j’échouais, mieux vaut penser à ce qui se passerait si je n’essayais pas? N’oubliez pas qu’il n’y a qu’une seule vie et dans de nombreux cas, l’échec fait partie de la victoire. Développez la résilience et la capacité de tolérer les difficultés et la frustration pour surmonter les obstacles que vous rencontrez tout au long de votre vie.

Optimiser l’utilisation de vos ressources personnelles (argent et temps): Lorsque vous êtes salarié, vous échangez votre temps contre de l’argent. Les ressources nécessaires au fonctionnement de l’entreprise sont fournies par l’entreprise et ne sortent pas de votre sac. Bien que vos revenus puissent être limités par les échelles salariales, les ressources humaines ou les politiques internes, vous savez que vous aurez de l’argent tous les mois et tant que vous en avez assez pour couvrir vos dépenses et vos économies, vous pouvez dépenser l’excédent pour ce que vous voulez.

En tant qu’entrepreneur, vous échangez vos produits et services contre de l’argent. Pour commencer, vous devez avoir un capital de démarrage, des économies et un système de contrôle des dépenses en place. Chaque mois, vous devez aller trouver de nouveaux clients ou de nouvelles entreprises avec des clients existants, ce qui rend le taux de revenu moins constant et vous oblige à planifier la saison des «vaches maigres». Le flux de trésorerie est un aspect critique pour la survie de votre entreprise, vous devez donc constamment revoir les chiffres et lorsque vous acceptez un projet, pensez au flux de trésorerie et pas seulement aux ventes ou à la facturation.

Quant à votre temps, en tant qu’entrepreneur, vous commencez en tant que généraliste, mais à mesure que vous grandissez, vous devez être clair sur ce que vous pouvez déléguer à des employés ou embaucher un professionnel. Considérez que même si vous n’exercez aucune activité, vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre entreprise. Soyez stratégique, planifiez l’utilisation de vos ressources sur le long terme et ne les gaspillez pas.

Investissez continuellement dans votre apprentissage et votre développement: En tant qu’employé, votre poste comporte une description de poste et les compétences requises. Lorsque l’entreprise investit dans le développement de ses employés, vous avez une formation pour répondre aux exigences.

Lorsque vous êtes entrepreneur, les clients vous recherchent à la fois pour être un expert en la matière et pour recevoir un bon produit et une bonne expérience. Votre apprentissage doit donc prendre en compte à la fois votre domaine d’expertise et continuer à développer les compétences nécessaires pour diriger une entreprise (leadership, finance, problèmes d’innovation, réseautage, etc.). Les expériences, les projets, les certifications et la lecture continue sont une excellente occasion d’apprendre et de continuer à se développer. À ce stade, avoir un mentor ou un coach pour vous accompagner dans votre esprit d’entreprise peut être très utile pour vous éviter des chutes et ainsi atteindre vos objectifs en moins de temps, en ajustant la stratégie et l’exécution au besoin.

Créez un réseau diversifié et proactif: Lorsque vous êtes salarié, l’essentiel de votre réseau se trouve au sein de l’entreprise dans laquelle vous travaillez et vous pouvez parfois accorder peu d’importance à l’adhésion à des associations ou à être actif sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Il se peut aussi que vous ne recherchiez pas d’activités après le travail pour éviter de prendre plus de temps dans votre vie personnelle. Cependant, lorsque vous êtes entrepreneur, il sera essentiel que vous conceviez une stratégie de réseau dans laquelle vous considérez d’autres personnes ayant des objectifs similaires aux vôtres. Cherchez d’autres entrepreneurs et hommes d’affaires, sortez de votre zone de confort et suscitez des collaborations qui vous ouvrent des portes et génèrent des possibilités. Cette activité peut donner un excellent rendement à votre entreprise, la prioriser et en profiter.

Il est très probable qu’au début, vous ne fassiez que penser, rêver et parler de votre entreprise … Toute la journée vous y penserez, comment grandir, innover et toucher plus de clients! Vivez le processus avec passion et prenez soin de votre santé et de votre énergie afin de ne pas vous épuiser ou être trop frustré si vous n’obtenez pas les résultats escomptés dès le début. La constance et la persévérance peuvent vous donner d’excellents résultats à moyen et long terme. N’oubliez pas d’apprécier le processus pendant que vous atteignez vos objectifs!

Êtes-vous entreprendre? Écrivez-moi pour en savoir plus sur mon programme de développement des entrepreneurs à vivianaalcocer.consulting@gmail.com