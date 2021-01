PlayStation 5 et Xbox Series X / S marquent le début d’une nouvelle génération de consoles. Les promesses sont nombreuses, l’amélioration graphique est remarquable, mais est-il vraiment nécessaire de passer à la nouvelle génération de consoles? Quoi qu’il en soit, nous allons vous dire 5 choses à faire avec notre ancienne console, que ce soit PS4, Xbox One, etc.

Que pouvons-nous faire avec notre ancienne console?

Elle nous a accompagnés pendant des années, nous a donné des heures et des heures de plaisir, allons-nous la laisser prendre la poussière? Il ne le mérite pas. Pour cette raison, nous voulons vous montrer 5 choses que nous pouvons faire avec notre ancienne console: ne la laissez pas prendre la poussière!

Pensez à faire don de votre ancienne console

C’est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire. L’idéal serait de le donner à un hôpital pour enfants ou à un refuge pour victimes de violence domestique. De cette façon, vous pourriez aider à amasser des fonds pour une bonne cause.

Même en faire don à un neveu, un voisin ou un ami qui peut venir d’une famille qui n’a pas beaucoup d’argent pour s’offrir une console de jeux vidéo.

De mon point de vue, les jeux vidéo ont toujours été quelque chose de très important dans ma vie, ils m’ont aidé à faire face à différentes situations compliquées. Être capable de se déconnecter du monde réel, d’être distrait pendant un moment et de quitter la pièce heureux après avoir joué pendant quelques heures vous aide à voir les choses différemment.

Peut-être que ce ne sont que des jeux vidéo. Cependant, pour un enfant en situation familiale difficile ou pour un enfant qui connaît différents problèmes de santé, cela peut faire une différence considérable.

Utilisez-le comme centre multimédia

La PlayStation 4 et la Xbox One disposent toutes deux d’une grande variété d’applications pour accéder à différents services de streaming tels que Netflix, Disney +, Spotify, etc. Nous pouvons même profiter de jeux vidéo directs via Twitch.

En outre, les consoles comme PlayStation 4 et Xbox One peuvent lire des DVD et des Blu-Ray. Ils peuvent également lire des fichiers multimédias à partir d’une clé USB. Par conséquent, votre ancienne console peut devenir le centre multimédia de votre maison. Surtout si vous avez un vieux téléviseur qui n’est pas intelligent.

Profiter du multijoueur

Nous devons garder à l’esprit que, malgré le fait que les nouvelles consoles sont déjà avec nous depuis un certain temps. Certes, la base de joueurs est encore considérablement plus petite que dans le cas de la PS4 et de la Xbox One.

Cela signifie que, pour profiter du multijoueur, du moins pour le moment. C’est encore infiniment mieux les consoles de la génération passée. Trouver avec qui jouer ne sera pas du tout difficile.

Peut-être que dans les nouvelles consoles, il est un peu plus complexe de trouver des personnes capables de profiter de jeux multijoueurs et coopératifs. Donc, si vous envisagez de vous débarrasser de votre ancienne console, vous feriez mieux d’attendre un peu plus longtemps. Même de nombreux nouveaux jeux continueront à sortir pour PS4 et Xbox One.

Vendez votre ancienne console

Évidemment, une chose qui vient à l’esprit dès que l’on envisage d’acquérir une nouvelle console est de vendre directement l’ancienne. Ce n’est pas une mauvaise idée, car de cette manière la nouvelle console sera encore moins chère.

Objets de collection

Cela peut ne pas être disponible pour tout le monde. Cependant, c’est vraiment un rêve de pouvoir collectionner les consoles et leurs jeux originaux. Au moins dans mon cas, c’est ce que j’essaye depuis de nombreuses années et heureusement je peux le faire.

En ne vendant pas votre ancienne console, cela peut vous coûter un peu plus cher pour collecter des fonds pour acheter la nouvelle. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’il n’est pas nécessaire d’acquérir les nouvelles consoles même en 2021.

Il n’est pas vraiment nécessaire de passer à la prochaine génération

De nombreux jeux continueront à sortir sur PS4 et Xbox One pendant au moins deux ans. Il n’est pas vraiment urgent de faire le changement de génération et pendant ce temps, il est possible d’économiser de l’argent pour acquérir les nouvelles consoles.

Dans mon cas personnel, je préfère attendre la sortie des versions Slim de chacun puis j’ai acheté la console. Je n’ai jamais aimé l’idée d’acheter une console de lancement, on connaît déjà l’histoire de la Xbox 360, non? Et comme le dit le proverbe “L’homme prudent vaut deux”.

Si le cycle de vie des consoles de la génération précédente durait un peu plus longtemps. Il est fort possible que la PS5 et la Xbox Series restent avec nous pendant longtemps. Par conséquent, il n’est pas vraiment nécessaire de se précipiter lors de l’achat de ces consoles. Il reste encore beaucoup de jus à sortir de la génération précédente et trop de temps pour mettre à jour la suivante.

