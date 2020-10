L’installation d’un antivirus sur votre mobile Android n’est pas si nécessaire. Nous expliquons 5 choses sur la sécurité du système d’exploitation qui le prouvent.

Avast, Kaspersky ou McAfee font partie des antivirus les plus populaires pour Android. Malgré son existence, pas besoin d’installer l’un de ces antivirus sur votre mobile pour le protéger contre d’éventuelles menaces.

Comme nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises, installer un antivirus sur Android revient à ne pas le faire, et cela est dû à plusieurs raisons.

Dans cet article, nous approfondissons le 5 choses à savoir avant d’installer un antivirus sur votre mobile, des détails qui vous feront éventuellement régresser dans votre idée initiale.

Y a-t-il autant de virus pour Android que vous le pensez? Quelle est la fragilité de votre sécurité mobile? Ensuite, nous connaissons 5 faits qui montrent que l’utilisation d’un antivirus sur votre terminal Android n’est pas si nécessaire.

Les larges couches de la sécurité Android

Le plus courant lors de la première utilisation d’un nouvel appareil technologique, tel qu’un ordinateur ou un smartphone, est pensez à votre sécurité, à la fois extérieur et intérieur.

Dans le cas des téléphones portables, il est facile d’acheter une housse pour l’extérieur et d’installer un antivirus pour l’intérieur, mais est-il si nécessaire d’avoir un programme qui vous protège des menaces sur le réseau?

Eh bien non, ce n’est pas si nécessaire, et l’une des raisons est les nombreuses couches de sécurité d’Android. En plus des correctifs de sécurité que Google publie chaque mois, le système d’exploitation s’applique également techniques telles que le bac à sable, le système de démarrage vérifié, le système de cryptage et le système d’autorisation.

Toutes ces couches agissent comme une protection contre les virus, qui ont beaucoup de mal à atteindre le cœur du téléphone.

A cela il faut ajouter le travail de Google Chrome, qui vous prévient de toute menace lors de la navigation sur Internet, et Google Play Protect, un outil Google qui analyse les applications du Play Store afin que vous puissiez les télécharger sur votre mobile complètement propres.

En bref, les outils dont dispose votre mobile Android pour protéger sa sécurité sont multiples, ce qui rend difficile l’entrée des virus sur l’appareil.

L’existence minimale de virus pour le système d’exploitation

Nous voyons souvent des nouvelles qui tentent de vous alerter de l’existence de virus dangereux qui peuvent atteindre votre Android sans que vous vous en rendiez compte (par exemple, télécharger une vidéo) et le rendre inutilisable.

Heureusement, les données montrent que les virus qui peuvent vraiment affecter votre téléphone sont d’un très petit nombre.

Selon les données fournies par Google lui-même dans le rapport de sécurité Android 2018, seulement 0,04% des applications téléchargées sur Google Play au cours de cette année ont été classées comme applications potentiellement nuisibles («application potentiellement nuisible»).

Quant à ceux qui installer des applications en dehors du Play Store, le pourcentage d’appareils affectés était de 0,68%, un chiffre également minime.

Ce ne sont là que quelques-unes des données qui montrent qu’il existe très peu de virus pouvant affecter les mobiles avec le système d’exploitation Google.

Ceci, combiné aux outils de protection mentionnés ci-dessus, rend extrêmement difficile pour les logiciels malveillants de détruire les fonctionnalités de votre mobile.

Un virus ne s’installe pas uniquement sur votre Android

Troisièmement, avant d’installer un antivirus sur votre smartphone, vous devez garder à l’esprit que les virus ne sont pas installés uniquement sur l’appareil, comme par magie.

Pour que les logiciels malveillants s’installent au cœur de votre mobile, avant vous devez le télécharger et lui donner les autorisations nécessaire pour agir de manière malveillante.

Ainsi, vous pouvez être tranquille sur l’installation automatique d’un virus sur votre téléphone, c’est quelque chose de très compliqué.

Puisque vous êtes celui qui doit télécharger et lui donner les autorisations pour accéder aux informations que vous recherchez, vous devez porter une attention particulière à tout programme suspect, ce que nous approfondirons au point 5.

Ignorez les campagnes de peur sur la sécurité Android

De nombreuses entreprises travaillent à développer des outils de sécurité pour les appareils Android, il est donc dans leur intérêt de lancer une campagne de peur sur la protection de ce système d’exploitation.

Si vous analysez bien l’actualité des virus sur Android, vous constaterez parfois que ce sont les entreprises dédiées à la sécurité ceux derrière eux.

Ces outils marketing sont très précieux pour ces entreprises, qui voient comment les ventes de leurs produits augmentent en faisant part de cette peur aux utilisateurs.

Par conséquent, chaque fois que vous voyez des informations sur une menace de sécurité pour Android, analysez et réfléchissez à l’entreprise derrière une telle enquête, car leur objectif ne peut être que de télécharger leur antivirus.

Votre bon sens est la meilleure protection contre les menaces

Enfin, la chose la plus importante pour lutter contre les virus sur Android sans antivirus est de toujours pratiquer votre bon sens et utilisez votre téléphone mobile avec prudence.

Si un fichier APK inconnu tente de s’installer sur votre mobile, rejeter cette installation. Si une application téléchargée depuis Google Play provoque un comportement étrange de votre téléphone, désinstaller.

Bien sûr, si vous naviguez sur Internet et que des messages intrusifs vous recommandent de télécharger une application, ignorez-le et fermez l’onglet complet.

Votre bon sens est plus utile qu’un antivirus pour Android, vous devez donc l’appliquer chaque fois que vous rencontrez une menace potentielle.

Téléchargez uniquement les applications dont vous avez besoin à partir de sources fiables et ne parcourez pas les sites Web suspects pour vous assurer que votre mobile maintient intacte votre sécurité sans l’aide d’un antivirus.

