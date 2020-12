Les messages WhatsApp supprimés automatiquement sont très utiles, mais savez-vous vraiment comment ils fonctionnent?

Écrit par Carlos Rubio Mazas

C’est l’application de messagerie la plus populaire au monde, mais est-ce la meilleure? Sûrement pas car il existe de nombreuses meilleures alternatives que WhatsApp mais nous n’allons pas le nier, fonctionne vraiment bien et cela pour de nombreux utilisateurs est plus que suffisant.

Malgré sa popularité, les mises à jour ne sont pas vraiment fréquentes sur WhatsApp. Bien que les nouvelles ajoutées soient vraiment utiles, la vérité est que beaucoup d’entre eux sont déjà en compétition.

L’une des dernières nouvelles à arriver sont les messages qui disparaissent automatiquement ou ce qui est pareil, une option qui entraîne la suppression automatique de nos conversations après une semaine. Et quand on dit qu’ils sont éliminés, c’est qu’ils sont complètement effacés, sans laisser de trace.

Savoir plus: Comment télécharger WhatsApp gratuitement en 2020 et être mis à jour vers la dernière version

Maintenant, cette option a ses particularités donc avant de l’activer dans toutes vos conversations il faut que vous compreniez vraiment comment cette option intéressante et utile (parfois) fonctionne.

Ce que vous devez savoir sur les messages qui sont automatiquement supprimés de WhatsApp

Activer cette option dans WhatsApp est vraiment simple. Il vous suffit d’accéder à la conversation d’un contact ou d’un groupe, de cliquer sur les informations de ce chat et d’activer l’option “Messages temporaires”, qui est désactivée par défaut. De cette façon, quand sept jours passent tous les messages des conversations dans lesquelles cette option est activée disparaîtront, y compris les images et les documents. Tout cela sans laisser de trace, pas même le message “X a supprimé le message” qui apparaît lorsque l’on supprime un message d’une conversation.

Cette option peut évidemment être très utile non seulement pour remplir notre historique WhatsApp de conversations sans importance mais aussi pour éliminer la mémoire, convient aux utilisateurs qui ont des téléphones bas de gamme ou avec peu de mémoire.

Cependant, nous devons savoir comment fonctionne cette option. Ok, nous savons qu’il est utilisé pour que les messages soient automatiquement supprimés après 7 jours mais Il y a quelques aspects à prendre en compte si nous ne voulons pas prendre une autre surprise désagréable.

Tout d’abord, si le destinataire de nos messages n’ouvre pas le chat dans les sept jours, vous pourrez lire les messages supprimés dans les notifications du smartphone car ceux-ci ne sont pas supprimésLa même chose se produit si le destinataire répond directement à nos messages ou les transmet à d’autres conversationsceux-ci ne sont pas supprimés non plus. Si les chats sont sauvegardés puis téléversés, les messages qui ont été supprimés réapparaîtront.Cette option WhatsApp n’empêche pas nos destinataires peut prendre des captures d’écran de nos conversations et les enregistrer.Si notre destinataire télécharge les photos ou les documents du chat sur son téléphone, ceux-ci ne seront pas supprimés de la mémoire du smartphone même s’ils disparaissent de la conversation.

Par conséquent, avant d’activer cette option, il est important de savoir comment cela fonctionne à cent pour cent. Si vous ne voulez vraiment laisser aucune trace de vos conversations, Il vaut mieux que vous n’écriviez rien que vous pourriez regretter à l’avenir.