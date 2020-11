Le jour est enfin venu et le Playstation 5 il a été lancé sur le marché malgré tout ce qui s’est passé cette année. Nous savons bien que dans les dernières heures, beaucoup d’entre vous ont commencé le voyage dans cette nouvelle génération, alors il nous est venu à l’esprit de partager ce contenu spécial avec lequel nous sommes sûrs, vous vous sentirez identifié. Nous vous mettons au défi de dire non à ces Cinq choses qui vous sont sûrement arrivées lorsque vous avez sorti la nouvelle console Sony ou qu’au moins ils sont sur le point de vous arriver.

Vous êtes allé vérifier la mémoire interne

Sans aucun doute, l’un des grands problèmes que nous aurons au cours des premières années de cette nouvelle génération sera le très petit espace interne dont disposent les nouvelles consoles pour installer des jeux. Dans le cas de la PS5, nous avons un total de 825 Go, dont seulement 667,2 Go sont disponibles pour notre utilisation directe. On peut parier que dès que vous avez allumé votre nouvelle console et que vous étiez déjà dans le tableau de bord principal, vous avez couru dans les paramètres pour vérifier le peu de mémoire de stockage que vous aurez à gérer.

Vous n’avez pas trouvé les options d’arrêt

Malgré le fait que l’interface utilisateur de la PS5 part de toute la fondation de celle de la PS4, plusieurs choses ont changé de position, ce qui rend un peu difficile de les trouver pendant les premières heures d’utilisation. Par exemple, les options d’arrêt de la console sont maintenant placées dans le nouveau centre de contrôle à l’extrême gauche, ce qui rend la vue de sa petite icône un peu délicate. N’avez-vous pas passé un peu de temps à essayer de trouver où diable vous pourriez éteindre ou envoyer votre PS5 dormir?

Vous avez réalisé la réalité de l’USB frontal

L’une de vos options sera sûrement d’utiliser un disque dur externe pour au moins stocker vos jeux PS4 et ainsi économiser autant que vous le pourrez la précieuse mémoire interne de la PS5. Dans le cas où vous auriez appliqué cette solution depuis le début, le plus probable est que vous ayez rencontré une réalité: le port USB-A avant de la console n’est pas 3.0, mais 2.0, ce qui signifie que justement utiliser une unité de stockage externe, il doit être connecté à l’un des deux ports USB-A 3.0 que l’appareil a à l’arrière. Ce port avant est uniquement destiné à charger des éléments tels que des commandes ou des écouteurs.

Vous avez mal compris votre premier album

Sans aucun doute, le design industriel de la PS5 est extrêmement original et même étrange. Ses courbes et sa coupe moderne font que certains de ses composants se comportent d’une manière que vous ne vous attendiez sûrement pas. Si vous faites partie de ceux qui ont placé leur nouvelle console à la verticale, nous pouvons parier que votre premier disque a été inséré dans le mauvais sens. Le fait est qu’au lieu que la partie inférieure du disque soit tournée vers l’endroit où se trouve la carte mère PS5, elle doit être tournée vers le bas, plutôt vers l’endroit où se trouve le renflement du lecteur de disque. Cette décision a sûrement à voir avec le fait que si vous l’avez horizontalement, vous devez mettre le disque à droite et non pas face visible, ce qui serait encore plus étrange.

L’impact du premier moment avec le DualSense

Il est difficile de penser à un autre aspect plus spécial de la PS5. Le fonctionnement des déclencheurs adaptatifs et des capacités haptiques du DualSense est quelque chose que nous n’avions tout simplement pas eu à expérimenter. Nous savons que lorsque nous, la presse, avons commencé à vous parler de tout cela, plusieurs sont restés incrédules. Maintenant que vous l’avez essayé, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Nous avons du mal à penser à quelqu’un qui n’est pas complètement impressionné quand il commence à essayer la salle de jeu d’Astro juste pour assister à cette innovation authentique de la PS5.