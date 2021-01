Est-il vraiment nécessaire d’avoir autant de Go sur un smartphone?

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Mobile

Lors du choix d’un nouveau mobile, nous regardons toujours la même chose: le design, le processeur, la qualité de l’appareil photo et même son autonomie. Cependant, il existe une autre section qui, bien qu’elle soit vraiment nécessaire sur un smartphone, souvent nous ne lui accordons pas assez d’importance.

On parle de la quantité de Go de stockage que peut avoir un téléphone mobile et c’est qu’avec des applications de plus en plus lourdes, des vidéos 4K et avec Google Photos pour le paiement, avoir un smartphone avec un bon stockage devient indispensable en 2021.

Maintenant, faites-vous partie de ceux qui ont besoin d’un smartphone avec 256 Go de stockage ou, au contraire, pouvez-vous survivre avec beaucoup moins? Découvrons-le.

Avez-vous besoin d’un mobile avec beaucoup de mémoire de stockage?

Il est révolu le temps où il fallait se contenter d’un appareil avec seulement 8 Go de mémoire. Le fameux message “Pas assez d’espace sur votre smartphone, veuillez libérer de l’espace de stockage” était à l’ordre du jour et beaucoup d’entre nous ont dû acheter des cartes microSD pour pouvoir sauvegarder nos photos et vidéos de mauvaise qualité.

Heureusement, le cloud est arrivé qui nous libérerait de la jonglerie entre la suppression du cache et la désinstallation d’applications que nous n’avons pas utilisées et plus tard, le miracle viendrait, appareils mobiles de 32 Go ou plus.

Mais avouons-le, chaque jour, nous utilisons de plus en plus le smartphone pour prendre des photos et des vidéos haute résolution et nous avons besoin de plus de stockage. Ou du moins c’est ce que pensent la plupart des utilisateurs. Avez-vous vraiment besoin d’autant de stockage sur un smartphone? Seulement si vous remplissez toutes ces conditions:

Vous enregistrez de nombreuses vidéos en 4K Vous n’utilisez pas le cloud et stockez tout dans la mémoire interne de votre appareil mobile Vous avez une grande bibliothèque de films ou de séries dans la mémoire de votre smartphone soit pour éviter de s’ennuyer lors d’un long voyage ou pour que votre jeune enfant ne le fasse pas Vous utilisez votre smartphone pour jouer à des jeux et vous avez des dizaines de jeux installés Vous téléchargez tous les documents et fichiers sur votre smartphone, en sauvegarde au cas où

Si vous avez répondu à la plupart de toutes ces questions par un non, vous n’avez pas besoin d’un smartphone avec beaucoup de Go. Pour ce type d’utilisateur, 128 Go (et même 64 Go) suffisent. Si non, nous avons des outils comme Google Drive, One Drive ou Dropbox pour obtenir un stockage supplémentaire.

Si, en revanche, votre appareil regorge d’applications, de photos et de vidéos en 4K, il vaut mieux opter pour des modèles avec de nombreux Go de stockage. Malheureusement, le prix de ces appareils est généralement assez cher et c’est que contrairement au stockage dans des appareils tels que des ordinateurs, le Go dans les smartphones est payé au prix de l’or.