Tous les quelques mois, nous avons de nouvelles saisons d’anime, avec des émissions poursuivant leurs intrigues et d’autres faisant leurs débuts. Bien sûr, la saison hivernale dans l’hémisphère nord est l’une des plus intéressantes chaque année et, par conséquent, nous voulons passer en revue ci-dessous 5 anime essentiel Quoi vous devriez voir en 2021. 5 des 43 annoncés pour les prochaines semaines. Une décision difficile.

Bien sûr, nous le faisons avec l’intention que les personnes qui ont un budget limité pour leurs abonnements Crunchyroll ou Funimation, ou peu de temps libre, ne perdent pas de temps ni d’argent, mais se concentrent plutôt uniquement sur le meilleur anime de l’année qui commence déjà. . Si vous voulez les découvrir, continuez à lire.

Les 5 anime que vous devez voir en 2021

BEASTARS – Saison 2

La première saison de Beastars a été l’une des grandes confirmations et succès de 2020. La combinaison du drame du lycée, du mystère du meurtre et de l’humour, ainsi qu’un monde 3D avec des cinématographies spectaculaires, a conduit à la prochaine saison la production mettant en vedette Legoshi et Haru a généré d’énormes attentes. Et plus maintenant quand, on suppose, ils seront plus ouverts avec leurs sentiments.

CELLULES AU TRAVAIL !! – Saison 2 & CELLS AU TRAVAIL! CODE NOIR

Cells at Work revient avec deux programmes différents en même temps, vous pouvez donc choisir l’un d’entre eux ou vous amuser deux fois. Le premier correspond à une suite directe de la série 2018, nous attendons donc la même approche didactique mais sérieuse du premier, avec des touches de drame et d’apprentissage.

Dans le deuxième cas, Code Black est une spin-off animée de Linden Films, axée sur les cellules anthropomorphisées qui naviguent dans un corps différent, avec un mode de vie moins sain que le précédent. Il semble que celui-ci sera encore plus dramatique et pas aussi comique que l’autre, mais tout aussi éducatif.

DR. STONE: STONE WARS – Saison 2

Après que le monde entier ait été pétrifié par une vague de lumière, Senku, un lycéen de science moderne, se réveille en 5738 pour trouver une planète dépourvue de toute sorte de civilisation. Il a l’intention de le reconstruire mais, pour cela, il doit suivre des cours avec l’artiste martial Tsukasa, qui ne voit pas la nécessité du retour du vieux monde. En cette saison, le conflit éclate entre les deux.

CAMP LAID-BACK – Saison 2

Deux ans se sont écoulés depuis la diffusion de la première saison, initiant les fans aux joies du camping par temps froid dans la préfecture de la banlieue de Yamanashi au Japon. A cette époque, les problèmes étaient presque inexistants pour les protagonistes. Nous verrons si cette nouvelle version les dérangera ou non.

THE PROMISED NEVERLAND – Saison 2

Après qu’Emma et Norman, 11 ans, ont découvert que leur orphelinat paisible est en fait une ferme pour élever des enfants humains pour nourrir les démons, ils tentent de s’échapper avec l’aide de leur ami Ray. Pour cette deuxième saison, on les rencontre déjà hors des murs. Et la situation là-bas n’est pas non plus agréable.

Selon vous, quel autre anime incontournable le public devrait-il voir en 2021?

Avez-vous aimé l’article? Ensuite, peut-être, vous êtes également intéressé par celui-ci: Anime vs vraie vie: la comparaison définitive.

Partage-le avec tes amis!