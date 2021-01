La technologie est l’un des sujets qui ne cesse de susciter l’intérêt à tous les niveaux. Et Netflix le sait. Pour cette raison, il a accordé une attention particulière à une série de documentaires et de docu-séries dans lesquels il plonge dans un sujet d’intérêt général qui devient chaque jour plus difficile à comprendre dans son intégralité. Nous vous laissons les cinq de ses meilleurs documentaires technologiques que vous pouvez retrouver dans son catalogue.

Grands documentaires technologiques sur Netflix

‘High Score: Le monde des jeux vidéo’, parfait pour les joueurs

Si vous êtes un joueur, ce sont les docu-séries qui vous émerveilleront et que sans aucun doute, vous aurez envie de profiter chapitre par chapitre. Pas seulement rend hommage à tous autour des jeux vidéo, mais contextualise également son impact dans le monde contemporain. Et il le fait à travers un voyage minutieux à travers l’histoire des vidéos classiques telles que Arcade jusqu’à ce qu’il atteigne les versions les plus modernes de Nintendo et de Sony.

La production est aussi un regard intelligent sur une forme de divertissement qui a marqué un avant et un après dans la manière de comprendre la technologie et sa relation avec le domestique.

‘Superconnected’, l’évolution de la technologie

Dans quelle mesure la technologie est-elle liée au monde tel que vous le connaissez? Quelle est l’importance du changement qui a conduit à l’arrivée de toutes sortes de produits, d’outils et d’objets liés à la science dans la vie quotidienne?

Le journaliste scientifique Latif Nasser tente de répondre à cette question et à d’autres, à travers un voyage fascinant à travers l’évolution de la relation entre la technologie et la nature humaine.

De plus, Nasser réfléchit sur notre monde à partir des avancées de la technologie et surtout, de la manière dont elle influence notre perception de l’avenir. Un voyage extraordinaire à travers l’imagination, l’ingéniosité et la persévérance de la culture et de la science comme formes d’expression d’idées complexes.

‘Follow Me’, une étape à travers les réseaux sociaux

Ceci est l’une des visites les plus détaillées du monde des médias sociaux et le contexte culturel et commercial qui le soutient.

La production est intrigante par sa capacité à montrer la manière dont la grande conversation virtuelle a changé notre manière de relation, mais surtout, comment elle conditionne la perception collective de la réussite, de l’identité et de l’individu.

La proposition se situe à mi-chemin entre une expérience expérientielle portée au format documentaire et une exploration de la manière dont nous assimilons la nouvelle économie et la communication basée sur les plateformes les plus populaires. De plus, le documentaire reflète clairement les changements d’une génération éduquée par Internet et surtout, soutenus sur la manière dont nous appréhendons le pouvoir de l’information comme monnaie d’échange.

«Print the Legend», on parle encore de 3D?

La révolution de l’imprimante 3D est bien plus transcendante que vous ne pouvez l’imaginer et sera décisive pour l’avenir culturel. La production Print the Legend non seulement analyse l’évolution de la technologie associée à l’impression tridimensionnellemais ses implications dans des branches aussi diverses que la médecine, la production de masse et même l’éducation.

Les possibilités d’utilisation sont multiples et, semble-t-il, de plus en plus importantes dans la manière dont nous appréhendons un monde dans lequel l’immédiat et le besoin de création technologique à grande échelle à partir de la simplicité seront les plus importants.

‘Inside Bill’s Brain’, parfait pour les anti-vaccins

Bill Gates est l’une des figures clés pour comprendre les changements à grande échelle que la technologie a apportés dans le monde tel que nous le connaissons. Ce docu-série en trois épisodes plongez dans la vie d’un personnage intrigant, parfois controversé mais toujours déroutant, qui semble être le reflet d’un changement fondamental du comportement humain, causé directement par l’influence de la technologie.

Mais au-delà de l’homme énigmatique en pleine transformation révolutionnaire, il y a aussi un homme conscient de sa responsabilité culturelle et historique. Ensemble, la production tente de montrer tous les domaines de la vie de Bill Gates et d’analyser à travers son influence, le monde qu’il a contribué à transformer grâce à son conception audacieuse de la technologie mêlée au domestique. L’un des meilleurs documentaires technologiques que vous pouvez regarder sur Netflix.

