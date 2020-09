Si vous avez un adolescent qui n’a pas dépassé un certain âge qui lui permet d’entrer sur le marché du travail traditionnel, vous pensez probablement que ce n’est que le moment de se former. Cependant, grâce à Internet, même les mineurs peuvent vendre des produits ou des services qui intéressent d’autres personnes. En fin de compte, ils ont des connaissances et des compétences pour certaines tâches qui pourraient être utiles à d’autres. Et puisqu’ils ont leurs dépenses, cette sortie aidera le compte familial. Mais comment un adolescent gagner de l’argent en ligne?

La vérité est que les emplois en ligne sont de plus en plus courants. Surtout avec la pandémie de coronavirus qui a contraint une grande partie de la population mondiale à rester chez elle. De plus, de nombreux adolescents n’ont aucun intérêt à travailler dans les magasins ou les restaurants. Heureusement, les nouvelles technologies leur permettent de gagner de l’argent en faisant ce qu’ils aiment et sans quitter la maison.

Idées pour un adolescent pour gagner de l’argent à la maison

Sondages en ligne

S’il est vrai que personne ne devient riche en remplissant des sondages, cette tâche est un moyen simple et rapide de gagner de l’argent. Pour un adolescent qui n’a pas certaines obligations telles que la garde des enfants, le logement, etc., cela peut être plus que suffisant. Même des pages comme Survey Junkie permettent la participation de personnes de plus de 13 ans.

Ensuite, nous avons d’autres programmes de cartes-cadeaux et de remises en argent, comme Swagbucks. Ils sont intéressants car ils offrent des avantages pour les tâches courantes des adolescents, comme l’achat de produits en ligne ou le visionnage de vidéos. Et même si les retours sont sous forme de coupons, cela peut permettre à la famille d’économiser beaucoup d’argent sur les achats quotidiens, ce qui aide l’économie du ménage.

Travail autonome

Ensuite, si votre enfant a des connaissances spécifiques intéressantes, sachez qu’il existe des sites comme Freelancer et Fiverr, qui sont idéaux pour commencer à proposer leurs services. Services pouvant concerner la gestion des comptes de médias sociaux, la rédaction ou l’édition de vidéos et de photographies.

Les blogs avec des abonnements payants pour un contenu spécifique peuvent être une autre opportunité.

Vendre des objets en ligne

Si votre enfant a la qualité de commerçant ou même de fabricant de différents produits, il peut les vendre en ligne sans problème. Des vêtements, qui sont les plus courants, aux autres produits dans lesquels ils peuvent ajouter une valeur différentielle par rapport à la concurrence, tout peut être offert via Internet.

De plus, de nombreuses familles accumulent des objets pendant des années. Si vous pensez que l’un d’entre eux pourrait être utile à d’autres personnes, vous pouvez leur dire de s’occuper de les vendre. Les jeunes ont souvent une facilité pour ce genre de tâche. De plus, vous pouvez leur offrir une commission pour chaque vente réalisée, ce qui les stimulera encore plus.

En fait, il existe d’innombrables sites pour vendre des produits en ligne, tels qu’Amazon, eBay, Wallapop, etc.

Créer de l’art

De nombreux jeunes ont une sensibilité particulière pour l’art. Par conséquent, un adolescent peut également gagner de l’argent en exprimant sa capacité créative. Vous pouvez le faire à la fois en vendant des produits et en suivant des didacticiels en ligne qui vous font connaître dans ce domaine. Des peintures à la décoration pour mugs, aujourd’hui, un grand nombre de consommateurs recherchent du contenu artistique sur Internet, et vous n’avez pas besoin d’être plus âgé pour le télécharger.

CafePress ou Etsy sont deux très bonnes plateformes à partir desquelles vous pouvez commencer à vous faire un nom.

Vous pouvez également combiner ces tutoriels avec vos réseaux sociaux. Par exemple, pour gagner de l’argent sur Instagram.

Enseignement en ligne

Enfin et surtout, de nombreux jeunes gagnent de l’argent en enseignant en ligne Quoi? Ça peut être n’importe quoi! Expliquer aux personnes âgées comment utiliser leurs réseaux sociaux, donner des cours d’histoire si c’est ce qui les passionne. Ils peuvent donner des cours de yoga ou de musique s’ils le savent.

