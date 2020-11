Les Grammys latins sont devenus une production très importante qu’il ne faut pas perdre de vue en raison de l’influence qu’ils exercent.

Les événements du marché du divertissement sont un incontournable pour les marques, notamment en cas d’urgence, où ces scénarios sont restreints.

La célébration de ce qui est considéré comme le meilleur de la musique a des artistes comme Pepe Aguilar, qui ont remis en question la méthodologie avec laquelle les artistes sont reconnus.

Les Grammys latins ont lieu ce dimanche et dans la perspective de cet événement important dans une pandémie, il y a une série d’éléments que nous ne pouvons pas perdre de vue, comme les chiffres derrière ce rendez-vous donné par les grandes marques, de sorte qu’à travers le contenu et l’influence est qu’ils parviennent à se faire connaître des produits qui n’ont pas de déchets, au contraire, ils sont une grande référence que nous ne pouvons pas perdre de vue.

Dans l’édition de cette année, qui se tient au milieu d’une urgence sanitaire, Yalitza Aparicio sera l’hôte de l’événement et avec cela, des indices sont donnés sur l’importance que le contenu en streaming a dans le public aujourd’hui, car en eux La marque personnelle d’Aparicio a été créée.

Il y a 5 données qu’il est bon de garder à l’esprit lors de la célébration de ces récompenses.

La valeur du marché du divertissement

La valeur du marché du divertissement dans des pays comme le Mexique s’est de plus en plus consolidée, car les plateformes de streaming et les événements n’ont pas déçu, au contraire, de nouveaux aspects ont été établis qui n’ont pas de gaspillage, ils sont devenus des lignes directrices de valeur pour comprendre le marché.

PwC estime que la valeur du marché du divertissement est passée de 17,63 milliards de dollars en 2015 à 22,36 milliards de dollars en 2020.

Ce montant est important car par rapport à 2019, il s’est contracté, depuis cette année-là, il a atteint une valeur de 23,9 milliards de dollars.

Pays gagnants

Les chiffres de l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement sont concluants lorsque l’on note les principaux pays sur la base du nombre de récompenses obtenues jusqu’à l’édition 2019 du Grammy latin.

Au cours de cette année, les principaux pays étaient le Brésil, avec 171 récompenses obtenues; Le Mexique avec 165 récompenses et la Colombie avec 108 médailles.

L’Espagne a été classée dans cette édition avec 90 prix et Porto Rico avec 89 récompenses. Cela nous aide à mesurer la valeur des industries du divertissement dans chacun de ces pays et la quantité de talents que chacun d’eux parvient à concentrer.

Artistes de grande valeur

Quant aux artistes les plus primés, l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement a classé les artistes «résidents» en premier avec 25 prix, suivis des visiteurs avec 24 prix.

Juanes a été placé en troisième position avec 24 récompenses et Alejandro Sanz avec 21 récompenses.

Dans cette liste apparaît Juan Luis Guerra avec 20 prix et Gustavo Santolalla avec 16, tandis que Sergio George ajoute 15 prix et Rafael Arcaute 13. Carlos Vives et Caetano Veloso partagent la même position en ajoutant 12 prix chacun.

Faites de la publicité aux Grammys

Le prix de la publicité aux Grammy Awards a grimpé au fil des ans, c’est pourquoi l’édition Grammy est passée de 76 millions de dollars en 2014 à 110 millions de dollars en 2020.

Combien coûte une annonce aux Grammy Awards

Une estimation de Kantar Media a averti que le prix des Grammys est passé de 427000 dollars pendant 30 secondes en 2010 à 720000 dollars pour la même période en 2019.

