Il y a une série de défis et un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est celui qui nous avertit de la capacité des marques à générer des tendances et des conversations sociales.

Parmi les éléments qui ressortent aujourd’hui, il y a l’influence des réseaux sociaux à travers les tendances.



Comme prévu, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est celui qui a à voir avec l’innovation par les tendances, dans la communication.



Tout au long de cette semaine, nous avons assisté à une série de tendances basées sur des faits qui ne sont pas gaspillés, au contraire, elles nous alertent sur la capacité des marques à se transcender sur le marché.

Les réseaux sociaux sont d’énormes canaux de communication et ils ont généré au moins cinq tendances qui se sont produites cette semaine.

La promotion Coppel

Coppel se distingue non seulement pour être l’un des gagnants d’El Buen Fin, mais cette fois pour les aspects négatifs avant Prix ​​vraisemblablement gonflés avant la saison qui commence aujourd’hui.

À partir du compte Twitter @viry_u, ils présentent une accusation appuyée par des images, dans lesquelles vous pouvez voir une augmentation du prix d’un écran, qui lors de l’entrée dans leur boutique en ligne officielle dans ce lien, apparaît avec le prix présenté par le consommateur.

“@Coppel_Mx_ Ils sont barbares d’abus! @Profeco hier, le téléviseur était à 5499 $ et aujourd’hui, ils ont augmenté le prix à 6299 $, heureux # BuenFin2020 #BuenFin “

@Coppel_Mx_ Ils sont barbares d’abus! @Profeco hier, la télévision était à 5499 $ et aujourd’hui, ils ont augmenté le prix à 6299 $, heureux # BuenFin2020 #BuenFin pic.twitter.com/pEAQc7aC4q – Viry_u (@viry_u) 9 novembre 2020

En plus de ce cas, un autre utilisateur des réseaux sociaux signale une augmentation présumée du prix d’un réfrigérateur et présente également les images à cet égard via Twitter.

SmartTV de Bodega Aurrerá

Tout n’est pas négatif dans les offres, comme le démontre le cas de la Bodega Aurrera, qui a fait fureur sur Facebook, avant la publication de son catalogue de promotions sur écrans, dont se distingue la Smart TV Sanyo 32 pouces HD, qui coûte 2794 pesos. et dont le coût le consommateur ne pouvait pas croire comme une offre vérifiée.

Le détaillant a misé sur les offres à l’écran, il y en a pour moins de 2000 pesos, mais le consommateur qui connaît les types de téléviseurs, sait que les Smart TV n’ont généralement pas de prix bas, ils ont donc été surpris de détecter l’offre de la Smart du modèle FW32C10KM dans son catalogue virtuel, devenant immédiatement populaire dans le commentaires des réseaux sociaux de ceux qui ont passé le «Conseil» à d’autres consommateurs pour localiser cette offre, qualifiés à eux seuls comme l’un des meilleurs au monde. Irresistible Fin organisé par Walmart pour rivaliser avec El Buen Fin.

Cave Aurrera

Un produit similaire peut être trouvé sur RadioShack sous la marque LG, 32 pouces le LG 32LM630BPUB.

Radio Shack

Le nouveau MacBook d’Apple

Apple a enfin présenté le premier MacBook Air avec la puce Apple Silicon M1, son premier ultrabook à intégrer la propre puce de Cupertino Giant.

Le plus attendu de votre #AppleEvent est que ce problème est devenu officiel, il est arrivé. Le lancement du MacBook Air avec M1 est la première étape de la transition d’Apple des processeurs Intel, que les ordinateurs Apple utilisent depuis 2005, à son propre processeur sur lequel il aurait travaillé pendant une décennie.

Le nouveau MacBook Air ne change pas grand-chose à l’extérieur, mais à l’intérieur, il le fait, grâce à la nouvelle puce M1, il est donc maintenant capable de développer une puissance de 3,5x par rapport au processeur et de 5x en graphisme par rapport à la génération précédente avec Intel, et 3 fois plus puissant que 98% des PC de la même classe.

L’action inattendue chez Walmart

Ces derniers jours, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant comment une femme tente de pénétrer dans un magasin Walmart en raison de l’accès qui n’a été destiné qu’à la sortie.

L’employé qui veillait à ce que le sens de cet accès soit rempli semble avoir perdu son sang-froid face à la femme qui a insisté pour entrer dans l’établissement par ladite entrée. Voilà à quoi il ressemble, il la pousse loin de la sortie.

A cela le client réagit agressivement pour rendre l’homme malade et finalement entrer dans l’établissement simplement pour faire face à l’employé de Walmart.

Le matériel a généré toutes sortes d’opinions et de commentaires mitigés, où si certains utilisateurs ont reproché l’attitude de l’employé de Walmart, beaucoup d’autres l’ont justifiée devant la stupidité et la faible responsabilité de la femme.

Grands magasins et Good End

El Buen Fin est un défi pour des marques comme El Palacio de Hierro car elles doivent mettre en œuvre des stratégies fructueuses, sinon elles perdront face au consommateur.

Deux cas intéressants ont été enregistrés sur les réseaux sociaux, où une plainte a été déposée selon laquelle les produits qui étaient dans le panier à acheter ont enregistré une augmentation de leurs prix après l’activation de la campagne Good End et une deuxième plainte, le consommateur a été il s’est moqué des sacs de plus de 60 mille pesos, apparemment promus par le magasin, au milieu de cet événement commercial intéressant qui s’appuie sur les bas prix de ses produits pour booster ses ventes.

Le Palacio de Hierro m’envoie des offres pour la bonne fin… 😄 pic.twitter.com/SixpqMqmDM – Susana Segura (@susana_segura) 8 novembre 2020

@palaciohierro Quelle arnaque “bonne fin”. J’avais dans mon panier un appareil photo et deux objectifs à un certain prix qui comprenait 10% de pièces de monnaie du palais. Maintenant, pendant la «bonne fin», mes articles ont été ÉLEVÉS de 10%, zéro pièce et un «cadeau» complètement absurde. Au revoir la vente de 100k. – Francisco Zarabozo ® (@Zarabozo) 9 novembre 2020

Maintenant lis: